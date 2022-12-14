Разница длиной в 4 года: RTX 3080 Ti сравнили с GTX 1080 Ti в современных играх

Эксперты TheSpyHood запустили в 11 современных игровых проектах сборки на базе Core i9-12900K с видеокартами RTX 3080 Ti (12 ГБ) и GTX 1080 Ti (11 ГБ). Тестировались карты в разрешении 1440p и 4К на ультра-настройках графики.

В Call of Duty Vanguard в 1440p средняя частота кадров составила 206 к/с с RTX 3080 Ti и 121 к/с с GTX 1080 Ti. В 4К эти же значения равнялись 119 к/с и 58 к/с соответственно.

God of War шла в 1440p со средней производительностью 106 к/с (RTX 3080 Ti) и 59 к/с (GTX 1080 Ti), в 4К - 77 к/с и 36 к/с.

Игра Battlefield 2042 запускалась в 1440p со средней частотой кадров 136 к/с и 61 к/с (RTX 3080 Ti и GTX 1080 Ti соответственно), в 4К - 85 к/с и 39 к/с.

В Forza Horizon 5 в разрешении 1440p удалось получить в среднем 137 к/с (RTX 3080 Ti) и 70 к/с (GTX 1080 Ti), в разрешении 4К - 96 к/с и 49 к/с.

Far Cry 6 в 1440p шла со средним FPS 119 к/с и 66 к/с (RTX 3080 Ti и GTX 1080 Ti соответственно), в 4К - 84 к/с и 36 к/с.

Village Resident Evil запускалась в 1440p со средней скоростью 192 к/с с RTX 3080 Ti и 105 к/с с GTX 1080 Ti. В 4К показатели были следующими: 135 к/с и 69 к/с.