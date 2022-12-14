Разница длиной в 4 года: RTX 3080 Ti сравнили с GTX 1080 Ti в современных играх

Разница длиной в 4 года: RTX 3080 Ti сравнили с GTX 1080 Ti в современных играхПротестировали сборки в 4К и в 1440p
Авторы канала TheSpyHood в выпуске на YouTube узнали, какую производительность в 1440p и в 4К смогут обеспечить сегодня видеокарты GTX 1080 Ti и RTX 3080 Ti. Насколько большая между ними разница в скорости?
Фото: TheSpyHood
Эксперты TheSpyHood запустили в 11 современных игровых проектах сборки на базе Core i9-12900K с видеокартами RTX 3080 Ti (12 ГБ) и GTX 1080 Ti (11 ГБ). Тестировались карты в разрешении 1440p и 4К на ультра-настройках графики.
В Call of Duty Vanguard в 1440p средняя частота кадров составила 206 к/с с RTX 3080 Ti и 121 к/с с GTX 1080 Ti. В 4К эти же значения равнялись 119 к/с и 58 к/с соответственно.
God of War шла в 1440p со средней производительностью 106 к/с (RTX 3080 Ti) и 59 к/с (GTX 1080 Ti), в 4К - 77 к/с и 36 к/с.
Игра Battlefield 2042 запускалась в 1440p со средней частотой кадров 136 к/с и 61 к/с (RTX 3080 Ti и GTX 1080 Ti соответственно), в 4К - 85 к/с и 39 к/с.
В Forza Horizon 5 в разрешении 1440p удалось получить в среднем 137 к/с (RTX 3080 Ti) и 70 к/с (GTX 1080 Ti), в разрешении 4К - 96 к/с и 49 к/с.
Far Cry 6 в 1440p шла со средним FPS 119 к/с и 66 к/с (RTX 3080 Ti и GTX 1080 Ti соответственно), в 4К - 84 к/с и 36 к/с.
Village Resident Evil запускалась в 1440p со средней скоростью 192 к/с с RTX 3080 Ti и 105 к/с с GTX 1080 Ti. В 4К показатели были следующими: 135 к/с и 69 к/с.
Horizon Zero Dawn шла в разрешении 1440p со средней частотой кадров 135 к/с (3080) и 77 к/с (1080), в 4К - 98 к/с и 43 к/с соответственно.
Days Gone запускалась в 1440p со средней производительностью на уровне 161 к/с и 86 к/с (RTX 3080 Ti и GTX 1080 Ti соответственно), в 4К - 101 к/с и 54 к/с.
В Assassin's Creed Valhalla удалось в среднем получить в 1440p - 113 к/с (RTX 3080 Ti) и 56 к/с (GTX 1080 Ti), в 4К - 85 к/с и 34 к/с.
Игра Cyberpunk 2077 шла в 1440p со средним FPS в районе 117 к/с (с RTX 3080 Ti) и 58 к/с (с GTX 1080 Ti). В разрешении 4К средняя производительность составляла 82 к/с и 33 к/с соответственно.
Red Dead Redemprion запускалась в 1440p со средней частотой кадров 137 к/с и 69 к/с (RTX 3080 Ti и GTX 1080 Ti), в 4К - 93 к/с и 40 к/с.
По энергопотреблению лучше оказалась конфигурация с видеокартой GTX 1080 Ti: 471 Вт против 592 Вт у RTX 3080 Ti.
Вывод
В целом видеокарта RTX 3080 Ti оказалась во всех 11 играх быстрее GTX 1080 Ti по показателям средней производительности: в 1440p - на 89 % (142 к/с и 75 к/с), в 4К - на 113 % (96 к/с и 45 к/с).
Характеристики компьютера:
- операционная система Windows 10 Pro 64 Bit;
- процессор Intel Core i9-12900K (Gigabyte Z690 AORUS Master);
- видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 12GB/NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11GB;
- система охлаждения MSI MAG Coreliquid C360 AIO Liquid Cooler;
- блок питания Cooler Master V1000 SMPS;
- оперативная память 4*16GB DDR5 5200MHz.