Разница между стандартной Windows 10 и «облегчёнными» сборками не превысила 5%

Вывод

По факту разница между стоковым Windows 10, Atlas и Tiny10 в пределах погрешности. Это заметно как в играх, так и в бенчмарках. Отсюда следует вывод: никакая оптимизированная Windows не ускоряет компьютер. Лучше же всего, конечно, ставить «чистую» систему, так как с упрощёнными версиями могут возникнуть разные проблемы: например, с запуском игр или с обновлениями. Единственный плюс облегчённых вариантов заключается в том, что они устанавливаются немного быстрее полноценной Windows 10.