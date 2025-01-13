Разница между стандартной Windows 10 и «облегчёнными» сборками не превысила 5%И это на компьютере с Core i3 образца 2011 г.
Тестовый стенд для проведения эксперимента включал процессор i3−2120, оперативную память на 8 ГБ (2×4 ГБ) DDR3, видеокарту GTX 750 1 ГБ, SSD Goldernfir 1 ТБ.
С замерами в бенчмарках вы можете ознакомиться ниже.
Что касается игр, то в CS2 с низким пресетом в 1080p были просадки до 30 к/с во всех трёх версиях. Разве что чуть впереди стандартная операционная система по потреблению оперативной памяти. Такая же ситуация в World of Tanks, Portal 2, The Witcher 3 и других проектах. FPS всё время прыгает, везде наблюдаются одинаковые фризы.
Вывод
По факту разница между стоковым Windows 10, Atlas и Tiny10 в пределах погрешности. Это заметно как в играх, так и в бенчмарках. Отсюда следует вывод: никакая оптимизированная Windows не ускоряет компьютер. Лучше же всего, конечно, ставить «чистую» систему, так как с упрощёнными версиями могут возникнуть разные проблемы: например, с запуском игр или с обновлениями. Единственный плюс облегчённых вариантов заключается в том, что они устанавливаются немного быстрее полноценной Windows 10.