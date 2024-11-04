Разницу между RTX 4060 и 4060 Ti измерили в играх 2024 г.

Silent Hill 2 Remake тестировалась с пресетом Epic. Средняя производительность в ней составляла 45 к/с (RTX 4060) и 58 к/с (RTX 4060 Ti).

God of War Ragnarök шла с ультра-графикой, TAA. В среднем в этой игре удалось получить 69 к/с (4060) и 84 к/с (4060 Ti). С DLAA, DLSS 3 FG эти показатели равнялись 115 к/с и 138 к/с соответственно.

В игре Black Myth Wukong на высоких настройках графики с TSR средний FPS находился в районе 52 к/с (4060) и 64 к/с (4060 Ti).

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty запускалась с ультра-пресетом. Средняя частота кадров здесь равнялась 65 к/с (с 4060) и 75 к/с (с 4060 Ti).

Call of Duty: Modern Warfare III тестировалась с графикой Ultra. В среднем производительность в этой игре составляла 109 к/с (4060) и 120 к/с (4060 Ti).