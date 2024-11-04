Разницу между RTX 4060 и 4060 Ti измерили в играх 2024 г.Она оказалась равной 20%
Silent Hill 2 Remake тестировалась с пресетом Epic. Средняя производительность в ней составляла 45 к/с (RTX 4060) и 58 к/с (RTX 4060 Ti).
God of War Ragnarök шла с ультра-графикой, TAA. В среднем в этой игре удалось получить 69 к/с (4060) и 84 к/с (4060 Ti). С DLAA, DLSS 3 FG эти показатели равнялись 115 к/с и 138 к/с соответственно.
В игре Black Myth Wukong на высоких настройках графики с TSR средний FPS находился в районе 52 к/с (4060) и 64 к/с (4060 Ti).
Cyberpunk 2077: Phantom Liberty запускалась с ультра-пресетом. Средняя частота кадров здесь равнялась 65 к/с (с 4060) и 75 к/с (с 4060 Ti).
Call of Duty: Modern Warfare III тестировалась с графикой Ultra. В среднем производительность в этой игре составляла 109 к/с (4060) и 120 к/с (4060 Ti).
Counter Strike 2 запускалась с высоким пресетом. Средний FPS в игре равнялся 241 к/с (RTX 4060) и 303 к/с (RTX 4060 Ti).
Horizon Forbidden West шла с пресетом Very High, TAA. В среднем производительность здесь составляла 68 к/с (4060) и 83 к/с (4060 Ti). С DLAA + DLSS 3 FG её показатели равнялись 102 к/с и 122 к/с соответственно.
Игра Ratchet & Clank: Rift Apart тестировалась с графикой Very High, TAA. Средняя частота кадров в ней находилась в районе 61 к/с (4060) и 71 к/с (4060 Ti).
В игре PUBG Battlegrounds с ультра-графикой, 100% Scale удалось в среднем получить 124 к/с (RTX 4060) и 151 к/с (RTX 4060 Ti).
Вывод
В целом разница по среднему FPS между RTX 4060 и 4060 Ti составляла 20% (93 к/с и 112 к/с соответственно).
Характеристики сборок:
- процессор AMD Ryzen 5 7600X;
- материнская плата MSI PRO X670-P WIFI;
- оперативная память 32GB (2x16GB) DDR5 6400MHz CL32;
- система охлаждения MSI MEG Coreliquid S360 CPU Liquid Cooler;
- блок питания CORSAIR RM1000X - 1000 Watt PSU;
- SSD WD BLUE SN570 2TB;
- внешняя карта захвата Corsair Elgato HD60 X;
- операционная система Windows 11 Pro (x64) Build 23H2;
- видеокарта MSI RTX 4060 VENTUS/COLORFUL RTX 4060 Ti Ultra W Duo OC;
- драйверы Nvidia GeForce 566.03 Drivers.