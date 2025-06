Разницу между RTX 5060 Ti с 8 и 16 ГБ памяти показали в подробностях

Тестовый стенд включал видеокарты GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ MSI Ventus 2X Black/GeForce RTX 5060 Ti 8 ГБ Palit Dual/GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ Palit Infinity 3/GeForce RTX 5070 Palit GamingPro OC, процессор Intel Core i5-13600KF, оперативную память KingBank Star Blade DDR5 6800 MHZ 2x24 ГБ, матплату MSI MPG Z790i Edge WiFi, систему охлаждения Custom Loop, блок питания DeepCool PX1200G, корпус JONSBO D40 (без стеклянной крышки).

С результатами в рабочих программах вы можете ознакомиться ниже.

Что касается игр, то они запускались в 1080р и в 1440р, с RTX и без. Среди проектов были Cyberpunk 2077, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Marvel’s Spider-Man 2, Alan Wake 2, Monster Hunter Wilds, The Last of Us Part II, Kingdom Come: Deliverance II, Marvel Rivals, Call of Duty: Warzone, Hunt: Showdown.

В среднем по 10 играм без RT и с разрешением 1080р видеокарта 5060 Ti на 16 ГБ всего на 2% превосходит версию на 8 ГБ. Но только благодаря «Человеку-пауку». Что касается прироста за поколение, то он составил всего 16%. В 1440р разница стала больше, но прирост за поколение всё ещё невелик - 18%. 5070 здесь оказалась быстрее 5060 Ti на 8 ГБ на 41% и 16-гигабайтной версии - на 37%.