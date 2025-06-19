Разницу между RTX 5060 Ti с 8 и 16 ГБ памяти показали в подробностях

Разницу между RTX 5060 Ti с 8 и 16 ГБ памяти показали в подробностяхИ она оказалась не такой уж существенной
Тестовый стенд включал видеокарты GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ MSI Ventus 2X Black/GeForce RTX 5060 Ti 8 ГБ Palit Dual/GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ Palit Infinity 3/GeForce RTX 5070 Palit GamingPro OC, процессор Intel Core i5-13600KF, оперативную память KingBank Star Blade DDR5 6800 MHZ 2x24 ГБ, матплату MSI MPG Z790i Edge WiFi, систему охлаждения Custom Loop, блок питания DeepCool PX1200G, корпус JONSBO D40 (без стеклянной крышки).
С результатами в рабочих программах вы можете ознакомиться ниже.
Что касается игр, то они запускались в 1080р и в 1440р, с RTX и без. Среди проектов были Cyberpunk 2077, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Marvel’s Spider-Man 2, Alan Wake 2, Monster Hunter Wilds, The Last of Us Part II, Kingdom Come: Deliverance II, Marvel Rivals, Call of Duty: Warzone, Hunt: Showdown.
В среднем по 10 играм без RT и с разрешением 1080р видеокарта 5060 Ti на 16 ГБ всего на 2% превосходит версию на 8 ГБ. Но только благодаря «Человеку-пауку». Что касается прироста за поколение, то он составил всего 16%. В 1440р разница стала больше, но прирост за поколение всё ещё невелик - 18%. 5070 здесь оказалась быстрее 5060 Ti на 8 ГБ на 41% и 16-гигабайтной версии - на 37%.
С трассировкой лучей запускались в 1080р шесть проектов. Это Indiana Jones and the Great Circle, Doom: The Dark Ages, Cyberpunk 2077, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Marvel’s Spider-Man 2, Alan Wake 2, Monster Hunter. Просадка кадров была у 5060 Ti в этом случае меньше местами, чем на 4060 Ti.
С мультигенератором кадров у RTX 5060 Ti частота кадров стала заоблачной. Результаты тестирования - ниже.
Вывод
RTX 5060 Ti в сравнении с предшественницей стоит меньше, но показывает смешанные результаты. В некоторых рабочих задачах её показатели восторга не вызывают, а в некоторых она удивляет эффективность. В играх она обеспечивает FPS на 16-18% больше при идентичных объёмах видеопамяти. Разница между 8 и 16 ГБ при этом небольшая. Но результаты выглядят так лишь при идеальных условиях тестирования. Это сильно отличается от реальных условий, при которых большинство из нас играет, когда объём видеопамяти сокращается до примерно 7 ГБ из-за работающих параллельно программ. Поэтому лучше всё-таки доплатить за версию на 16 ГБ.
Если же сравнивать 5060 Ti на 16 ГБ и 5070, то доплата за последнюю составляет 28%, а прибавка в производительности - 37%. Это соотношение выглядит привлекательным, несмотря на ограничение в объёме видеопамяти у RTX 5070 (12 ГБ).