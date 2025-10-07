Разницу между RTX 5070, 5070 Ti и RX 9070 XT наглядно показали

Тестовая конфигурация ПК включала корпус Lian Li Lancool II Mesh argb, процессор AMD Ryzen 7 5700X3D, видеокарту ZOTAC RTX 5070 Solid OC 12GB/ZOTAC RTX 5070 Ti Solid Core OC 16GB/RX 9070 XT XFX Swift 16GB, оперативную память VENGEANCE® RGB PRO 16GB (2x8GB) DDR4 3600MHz C18, матплату ASUS TUF GAMING b550 PLUS, систему охлаждения Deepcool AS500 PLUS, NVMe ADATA Legend 960 2TB/WD Blue SN570 1TB, HDD Seagate Barracuda 4TB, блок питания Corsair RM850W 80+ Gold, операционную систему Windows 10 Pro 22H2 64 bit.

Black Myth Wukong запускалась с высоким пресетом. В 1440р в ней в среднем удалось получить 65 к/с (RTX 5070), 78 к/с (RTX 5070 Ti), 80 к/с (RX 9070 XT), в 4К - 36, 45 и 44 к/с соответственно.

God of War Ragnarok шла на настройках графики Ultra. Средний FPS в ней в 1440р равнялся 95 к/с (5070), 115 к/с (5070 Ti) и 118 к/с (9070 ХТ), в 4К - 63, 74 и 77 к/с соответственно.

Assassin's Creed Shadows тестировалась с пресетом High. В среднем в 1440р частота кадров составляла 67 к/с (5070), 80 к/с (5070 Ti) и 92 к/с (9070 ХТ), в 4К - 43, 52, 60 к/с соответственно.

В игре Silent Hill 2 с графикой High удалось получить в 1440р - 79 (5070), 90 (5070 Ti) и 80 (9070 ХТ) в среднем, в 4К - 44, 49 и 41 к/с соответственно.

The Last of Us Part 2 шла с пресетом Very High. Средняя производительность в этой игре в 1440р равнялась 85 к/с (5070), 105 к/с (5070 Ti) и 95 к/с (9070 ХТ), в 4К - 52, 67 и 51 к/с соответственно.

Игра Cyberpunk 2077 запускалась с графикой Custom. Средний FPS в 1440р в ней составил 105 к/с (5070), 120 к/с (5070 Ti) и 123 к/с (9070 ХТ), в 4К - 46 к/с, 55 к/с и 58 к/с соответственно.