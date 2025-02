Разницу между RTX 5070 Ti и 5080 измерили в 10 играх

God of War запускалась с максимальным пресетом. Средняя частота кадров в этой игре составляла 161 к/с (RTX 5070 Ti) и 193 к/с (RTX 5080).

Witcher 3 NextGen тестировалась с разными параметрами. При максимальной графике, TAAU, RT Ultra, Hairworks Off в среднем удалось получить 67 к/с (5070 Ti) и 82 к/с (5080), при RT Ultra, Hairworks Off, DLSS Quality + Frame Generation — 146 к/с и 174 к/с соответственно, при TAAU, RT Off, Hairworks Off — 115 к/с и 138 к/с соответственно.

Red Dead Redemption 2 шла с графикой Maximum, TAA. В среднем здесь производительность находилась на уровне 106 к/с (5070 Ti) и 127 к/с (5080).

Indiana Jones and the Great Circle шла на максимальных настройках графики, с RT/PT OFF, Native. Средний FPS составил в этой игре 120 к/с (5070 Ti) и 135 к/с (5080), с Path Tracing, DLSS Quality + Multi Frame Generation 4x — 165 к/с и 198 к/с соответственно.

В игре Resident Evil 4 удалось с пресетом Max и RT получить в среднем 138 к/с (5070 Ti) и 167 к/с (5080).