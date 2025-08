Разницу в быстродействии в играх между i5-12400F и i5-14400F измерили

Hogwarts Legacy запускалась с пресетом Medium. В среднем здесь производительность равнялась 129 к/с (14400F) и 123 к/с (12400F).

В игре Red Dead Redemption 2 на настройках графики Medium удалось получить 145 к/с (14400F) и 141 к/с (12400F).

The Last of Us Part 2 Remastered тестировалась с пресетом High. Средняя частота кадров в ней составляла 149 к/с (14400F) и 141 к/с (12400F).

The Witcher 3: Wild Hunt Next Gen запускался с графикой Medium. Средняя производительность в этой игре равнялась 235 к/с (14400F) и 226 к/с (12400F).

Вывод

i5-14400F оказался быстрее 12400F в среднем на 9% (161 к/с и 164 к/с соответственно).