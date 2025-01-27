Разные 8 ГБ: RTX 2080 сравнили с RTX 4060 в современных играх

Игра Stalker 2 шла в 1080p с высоким пресетом, TAA Native. Средняя производительность в этом разрешении составляла 57 к/с (RTX 2080) и 64 к/с (RTX 4060), в 1440p с DLSS/FSR Quality + FG эти показатели равнялись 97 к/с и 89 к/с соответственно.

God of War Ragnarök тестировалась в 1080p с пресетом Ultra, TAA Native. Средний FPS в этой игре находился на уровне 59 к/с (2080) и 61 к/с (4060), в 1440p с пресетом Ultra и DLSS/FSR 3.1 Frame Generation — 97 и 79 к/с соответственно.