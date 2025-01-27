Разные 8 ГБ: RTX 2080 сравнили с RTX 4060 в современных играх

Опубликовано 27 января 2025, 12:001 мин.
Разные 8 ГБ: RTX 2080 сравнили с RTX 4060 в современных играхВсё оказалось неоднозначно
В одном из выпусков на YouTube-канале NJ Tech выяснили, какая видеокарта в 1080p и 1440p быстрее: RTX 2080 или RTX 4060.
Игра Stalker 2 шла в 1080p с высоким пресетом, TAA Native. Средняя производительность в этом разрешении составляла 57 к/с (RTX 2080) и 64 к/с (RTX 4060), в 1440p с DLSS/FSR Quality + FG эти показатели равнялись 97 к/с и 89 к/с соответственно.
God of War Ragnarök тестировалась в 1080p с пресетом Ultra, TAA Native. Средний FPS в этой игре находился на уровне 59 к/с (2080) и 61 к/с (4060), в 1440p с пресетом Ultra и DLSS/FSR 3.1 Frame Generation — 97 и 79 к/с соответственно.
С этими и другими результатами вы можете ознакомиться в видео ниже.
Вывод
В разрешении Full HD RTX 4060 оказалась быстрее RTX 2080 по среднему FPS на 7% (89 к/с и 83 к/с соответственно), а в 1440p — медленнее на 12% (85 к/с и 95 к/с соответственно).
Тестовый стенд:
- процессор AMD Ryzen 5 7600X;
- матплата MSI PRO X670-P WIFI;
- оперативная память 32GB (2×16GB) DDR5 6400MHz CL32;
- система охлаждения MSI MEG Coreliquid S360 CPU Liquid Cooler;
- блок питания CORSAIR RM1000X — 1000 Watt PSU;
- накопитель WD BLUE SN570 2TB;
- операционная система Windows 11 Pro (x64) Build 24H2;
- видеокарта GALAX RTX 2080 EXOC/MSI RTX 4060 VENTUS.
Источник: NJ Tech
Автор:Валерия Филимонова
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