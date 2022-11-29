Разогнанная Intel Arc A770 против стандартной RTX 2080 Ti: сравнение в играх

Разогнанная Intel Arc A770 против стандартной RTX 2080 Ti: сравнение в играхСравнивались видеокарты в 1440p и 4К
Эксперты канала TheSpyHood в одном из выпусков на YouTube проверили, какая видеокарта быстрее в играх: Intel Arc A770 с разгоном или стандартная RTX 2080 Ti.
Фото: TheSpyHood
Авторы YouTube-канала TheSpyHood запустили в 4К и 1440p 12 игр, чтобы проверить производительность сборок на базе Core i9-12900K с разогнанной Intel Arc A770 и стоковой RTX 2080 Ti. Тестировались видеокарты при этом на ультра-настройках.
В God of War в 1440p удалось получить в среднем с Arc A770 - 70 к/с, с RTX 2080 Ti - 78 к/с. В 4К показатели производительности равнялись 45 и 56 к/с соответственно.
Игра Village Resident Evil шла в 1440p со средней частотой кадров 137 к/с (Arc A770) и 151 к/с (RTX 2080 Ti), в 4К - 85 к/с и 98 к/с.
Days Gone запускалась в разрешении 1440p со средним FPS 105 к/с и 123 к/с (Arc A770 и RTX 2080 Ti соответственно), в 4К - 58 к/с и 72 к/с.
В Battlefield 2042 в 1440p средняя частота кадров составила 89 к/с - с Intel и 107 к/с - с Nvidia. В 4К эти показатели находились на уровне 56 к/с и 69 к/с соответственно.
Dying Light 2 шла в разрешении 1440p со средней производительностью в пределах 59 к/с (Arc A770) и 73 к/с (RTX 2080 Ti), в 4К - 38 к/с и 48 к/с.
Forza Horizon 5 в 1440p с A770 шла со средней частотой кадров 95 к/с, с RTX 2080 Ti - 111 к/с. В 4К эти значения равнялись 60 к/с и 74 к/с соответственно.
Call of Duty Vanguard запускалась в разрешении 1440p со средними показателями производительности 128 к/с (A770) и 143 к/с (RTX 2080 Ti), в 4К - с 77 к/с и 89 к/с.
В Cyberpunk 2077 в 1440p удалось достичь в среднем 67 к/с и 80 к/с (Intel ARC A770 и RTX 2080 Ti соответственно), в 4К - 41 к/с и 53 к/с.
Horizon Zero Dawn в разрешении 1440p шла со средними значениями производительности 90 к/с (A770) и 107 к/с (RTX 2080 Ti), в 4К - 56 к/с и 68 к/с.
Вывод
В 1440p в среднем во всех 9 играх RTX 2080 Ti обеспечивала скорость больше на 16 % (93 к/с против 108 к/с), а в 4К - на 23 % (57 к/с против 70 к/с).
В целом же энергопотребление выше оказалось у сборки с RTX 2080 Ti: 487 Вт против 439 Вт.
Характеристики игровых компьютеров:
- операционная система Windows 10 Pro 64 Bit;
- процессор Intel Core i9-12900K (Gigabyte Z690 AORUS Master);
- видеокарта Intel ARC A770 16GB @OC/NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 11GB @Stock;
- система охлаждения MSI MAG Coreliquid C360 AIO Liquid Cooler;
- блок питания Cooler Master V1000 SMPS;
- оперативная память 4*16GB DDR5 5200MHz.