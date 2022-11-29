Разогнанная Intel Arc A770 против стандартной RTX 2080 Ti: сравнение в играх

Авторы YouTube-канала TheSpyHood запустили в 4К и 1440p 12 игр, чтобы проверить производительность сборок на базе Core i9-12900K с разогнанной Intel Arc A770 и стоковой RTX 2080 Ti. Тестировались видеокарты при этом на ультра-настройках.

В God of War в 1440p удалось получить в среднем с Arc A770 - 70 к/с, с RTX 2080 Ti - 78 к/с. В 4К показатели производительности равнялись 45 и 56 к/с соответственно.

Игра Village Resident Evil шла в 1440p со средней частотой кадров 137 к/с (Arc A770) и 151 к/с (RTX 2080 Ti), в 4К - 85 к/с и 98 к/с.

Days Gone запускалась в разрешении 1440p со средним FPS 105 к/с и 123 к/с (Arc A770 и RTX 2080 Ti соответственно), в 4К - 58 к/с и 72 к/с.

В Battlefield 2042 в 1440p средняя частота кадров составила 89 к/с - с Intel и 107 к/с - с Nvidia. В 4К эти показатели находились на уровне 56 к/с и 69 к/с соответственно.

Dying Light 2 шла в разрешении 1440p со средней производительностью в пределах 59 к/с (Arc A770) и 73 к/с (RTX 2080 Ti), в 4К - 38 к/с и 48 к/с.