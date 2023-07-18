Разогнанная RTX 3090 Ti против RX 7900 XTX и RTX 4080: кто быстрее?Проверили видеокарты в 1440p и 4К
Авторы YouTube-канала TheSpyHood сравнили производительность RX 7900 XTX и RTX 4080 в стоке с разогнанной RTX 3090 Ti в современных играх с ультра-пресетом.
Игра Cyberpunk 2077 шла в 1440p со средней частотой кадров 114 к/с (RTX 3090 Ti с разгоном), 136 к/с (RX 7900 XTX) и 131 к/с (RTX 4080). В 4К эти значения составляли 59 к/с, 70 к/с и 65 к/с.
The Last of Us запускалась в 1440p со средним FPS 104 к/с (3090 Ti), 115 к/с (7900 XTX) и 118 к/с (4080), в 4К - 64 к/с, 73 к/с и 71 к/с.
В Resident Evil 4 в разрешении 1440p удалось получить в среднем 135 к/с, 169 к/с и 164 к/с (разогнанная 3090 Ti, стандартные 7900 XTX и 4080 соответственно), в разрешении 4К - 87 к/с, 113 к/с, 104 к/с.
Days Gone шла в 1440p в среднем со 173 к/с (RTX 3090 Ti), 196 к/с (RX 7900 XTX) и 203 к/с (RTX 4080), в 4К - со 105, 113, 119 к/с.
Call of Duty Modern Warfare II запускалась в 1440p со 176 (3090 Ti), 309 (7900 XTX) и 220 (4080) к/с в среднем. В разрешении 4К удалось получить 125, 193 и 146 к/с соответственно.
В игре Dying Light 2 средняя производительность в 1440p составила 121 к/с, 149 к/с и 152 к/с (RTX 3090 Ti, RX 7900 XTX и RTX 4080), в 4К - 71 к/с, 83 к/с и 79 к/с.
Call of Duty Warzone 2.0 шла в 1440p со средней частотой кадров 174 к/с (RTX 3090 Ti), 227 к/с (RX 7900 XTX) и 186 к/с (RTX 4080), в 4К - со 120 к/с, 169 к/с и 138 к/с.
Horizon Zero Dawn запускалась в разрешении 1440p со средней частотой кадров 169 к/с (RTX 3090 Ti), 202 к/с (RX 7900 XTX), 213 к/с (RTX 4080), в разрешении 4К - 108 к/с, 119 к/с и 121 к/с соответственно.
Assassin's Creed Valhalla шла в 1440p со средним FPS в районе 142 к/с, 180 к/с и 163 к/с (3090 Ti, 7900 XTX, 4080), в 4К - с 89, 117, 101 к/с.
В Red Dead Redemption II удалось достичь в 1440p в среднем 126 к/с (RTX 3090 Ti), 162 к/с (RX 7900 XTX), 149 к/с (RTX 4080), в разрешении 4К - 85 к/с, 113 к/с, 96 к/с.
Far Cry 6 запускалась в 1440p со средней частотой кадров 173 к/с (3090 Ti), 185 к/с (7900 XTX) и 182 к/с (4080), в 4К - со 116 к/с, 153 к/с, 131 к/с.
Spider-Man Miles Morales шла в разрешении 1440p со средней производительностью 168 к/с (RTX 3090 Ti), 163 к/с (RX 7900 XTX), 171 к/с (RTX 4080), в разрешении 4К - 106 к/с, 124 к/с и 127 к/с соответственно.
Игра Metro Exodus запускалась в 1440p со средним FPS 187 к/с (RTX 3090 Ti), 229 к/с (RX 7900 XTX), 221 к/с (RTX 4080), в разрешении 4К - со 133 к/с, 143 к/с и 135 к/с.
В Hitman III в 1440p удалось получить в среднем 195 к/с (3090 Ti), 207 к/с (7900 XTX) и 206 к/с (4080), в 4К - 122, 163, 143 к/с соответственно.
Вывод
Из результатов тестирования видно, что во всех играх разогнанная RTX 3090 Ti довольно сильно отставала от остальных видеокарт. В 1440p разница между ней и RX 7900 XTX составила 22% (154 к/с и 188 к/с), между ней же и RTX 4080 - 15% (154 к/с и 177 к/с). В 4К разница равнялась 26% (99 к/с и 125 к/с) и 14% (99 к/с и 113 к/с).
Характеристики игровых компьютеров:
- операционная система Windows 11 Pro 64 Bit;
- процессор Intel Core i9-13900K (Asus ROG Strix Z790-E Gaming WIFI);
- видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti 24GB @Extreme OC/AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB @Stock/NVIDIA GeForce RTX 4080 16GB @Stock;
- система охлаждения MSI MAG Coreliquid C360 AIO Liquid Cooler;
- блок питания Asus ROG Thor Platinum II 1200W;
- оперативная память 4x16GB DDR5 6000MHz.