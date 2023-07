Разогнанная RTX 3090 Ti против RX 7900 XTX и RTX 4080: кто быстрее?

Игра Cyberpunk 2077 шла в 1440p со средней частотой кадров 114 к/с (RTX 3090 Ti с разгоном), 136 к/с (RX 7900 XTX) и 131 к/с (RTX 4080). В 4К эти значения составляли 59 к/с, 70 к/с и 65 к/с.

The Last of Us запускалась в 1440p со средним FPS 104 к/с (3090 Ti), 115 к/с (7900 XTX) и 118 к/с (4080), в 4К - 64 к/с, 73 к/с и 71 к/с.

В Resident Evil 4 в разрешении 1440p удалось получить в среднем 135 к/с, 169 к/с и 164 к/с (разогнанная 3090 Ti, стандартные 7900 XTX и 4080 соответственно), в разрешении 4К - 87 к/с, 113 к/с, 104 к/с.

Days Gone шла в 1440p в среднем со 173 к/с (RTX 3090 Ti), 196 к/с (RX 7900 XTX) и 203 к/с (RTX 4080), в 4К - со 105, 113, 119 к/с.

Call of Duty Modern Warfare II запускалась в 1440p со 176 (3090 Ti), 309 (7900 XTX) и 220 (4080) к/с в среднем. В разрешении 4К удалось получить 125, 193 и 146 к/с соответственно.

В игре Dying Light 2 средняя производительность в 1440p составила 121 к/с, 149 к/с и 152 к/с (RTX 3090 Ti, RX 7900 XTX и RTX 4080), в 4К - 71 к/с, 83 к/с и 79 к/с.

Call of Duty Warzone 2.0 шла в 1440p со средней частотой кадров 174 к/с (RTX 3090 Ti), 227 к/с (RX 7900 XTX) и 186 к/с (RTX 4080), в 4К - со 120 к/с, 169 к/с и 138 к/с.