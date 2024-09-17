Redmi 27 G Pro покупают часто, но к нему есть много вопросов. К примеру, сейчас все модели, которые продаются, имеют баг прошивки. Также много жалоб на качество мониторов, иногда они приходят в уже вскрытой коробке. Так стоит ли всё-таки этот монитор покупать?

Из плюсов Redmi 27 G Pro можно назвать диагональ 27″, частоту обновления 180 Гц, SDR-яркость 1000 нит, 1152 зоны mini-LED, наличие калибровки с завода, 100%+ sRGB, DCI-P3. Вы получите очень хороший контраст в темноте в играх и фильмах по сравнению с IPS-матрицей.

Баг прошивки заключается у монитора в том, что при выборе симуляции цветового пространства Р3 или RGB всё становится красноватым. Это можно убрать, если в меню режимов переключиться с Energy Saver на Standard. Но делать так придётся при каждом включении монитора. Даже после режима сна.