Redmi 27 G Pro — отличный mini-LED монитор. Но будьте готовы к бракуЭто интересная модель по соотношению цены и качества
Redmi 27 G Pro покупают часто, но к нему есть много вопросов. К примеру, сейчас все модели, которые продаются, имеют баг прошивки. Также много жалоб на качество мониторов, иногда они приходят в уже вскрытой коробке. Так стоит ли всё-таки этот монитор покупать?
Из плюсов Redmi 27 G Pro можно назвать диагональ 27″, частоту обновления 180 Гц, SDR-яркость 1000 нит, 1152 зоны mini-LED, наличие калибровки с завода, 100%+ sRGB, DCI-P3. Вы получите очень хороший контраст в темноте в играх и фильмах по сравнению с IPS-матрицей.
Баг прошивки заключается у монитора в том, что при выборе симуляции цветового пространства Р3 или RGB всё становится красноватым. Это можно убрать, если в меню режимов переключиться с Energy Saver на Standard. Но делать так придётся при каждом включении монитора. Даже после режима сна.
Сейчас в продаже наконец появилась международная версия — Redmi G Pro 27i. Но стоит она уже не 25 тысяч (как на маркетплейсах китайская версия), а 40. Отличается она от китайской тем, что у неё европейская вилка, много языков в меню, есть надпись Xiaomi на мониторе. И баг с красным цветом у неё так и не исправили.
Что касается проблем с качеством, то они у пользователей Redmi 27 G Pro встречаются самые разные. Это полосы на экране, белые точки.
Кроме того, у монитора большой ШИМ. Также у него нет возможности настроить пресеты на быстрый доступ.
Вывод
По мнению ведущего, Redmi 27 G Pro даже с багом в системе и множеством негативных отзывов — это всё ещё самый интересный на рынке монитор по сочетанию цены и качества.