Рейтинг бюджетных процессоров 2022 года для настольных компьютеров

Авторы издания Tom's Hardware представили подборку лучших на 2022 год бюджетных процессоров. Среди них есть модели как Intel, так и AMD.

Лучший процессор за 100-130 долларов

Intel Core i3-12100

Этот четырёхъядерный чип обеспечивает превосходную производительность по низкой цене. Базовая тактовая частота у него составляет 3,3 ГГц, максимальная - 4,3 ГГц. Расчётная базовая мощность при этом равняется 60 Вт, пиковая - 89 Вт. При покупке вы также получаете лучшую однопоточную производительность и FPS в играх, мощный кулер, поддержку DDR4 и DDR5, PCIe 5.0, возможность разгона, низкое энергопотребление. Из недостатков чипа - отсутствие Turbo Boost 3.0 (есть только версия 2.0) и разгона ядра.