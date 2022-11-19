Компьютеры
19:54, 19 ноября 2022
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Рейтинг бюджетных процессоров 2022 года для настольных компьютеров

Все они отлично подойдут для недорогих сборок

И у AMD, и у Intel есть на сегодня хорошие модели процессоров за низкую стоимость. Вот на какие из них вам нужно обратить особое внимание.

Рейтинг бюджетных процессоров 2022 года для настольных компьютеров

Авторы издания Tom's Hardware представили подборку лучших на 2022 год бюджетных процессоров. Среди них есть модели как Intel, так и AMD.

Лучший процессор за 100-130 долларов

Intel Core i3-12100

Этот четырёхъядерный чип обеспечивает превосходную производительность по низкой цене. Базовая тактовая частота у него составляет 3,3 ГГц, максимальная - 4,3 ГГц. Расчётная базовая мощность при этом равняется 60 Вт, пиковая - 89 Вт. При покупке вы также получаете лучшую однопоточную производительность и FPS в играх, мощный кулер, поддержку DDR4 и DDR5, PCIe 5.0, возможность разгона, низкое энергопотребление. Из недостатков чипа - отсутствие Turbo Boost 3.0 (есть только версия 2.0) и разгона ядра.

Рейтинг бюджетных процессоров 2022 года для настольных компьютеров

Лучший процессор за 85-100 долларов

Intel Core i3-12100F

Этот процессор обладает теми же характеристиками, что и модель выше, но у него нет встроенной графики. В остальном параметры те же, хотя цена ниже: поддержка DDR4, DDR5, PCIe 5.0, энергоэффективность, поддержка разгона памяти и пр.

Рейтинг бюджетных процессоров 2022 года для настольных компьютеров

Лучший процессор начального уровня за 60-85 долларов

Core i3-10100F

Имеет четыре ядра, восемь потоков, базовую тактовую частоту в 3,6 ГГц и пиковую - в 4,3 ГГц, расчётную базовую мощность в 65 Вт. В среднем в играх он позволяет получить 105 к/с (правда, это в сочетании с RTX 3090), что для его стоимости очень неплохо. В комплекте вы также получаете кулер. Среди недостатков модели можно отметить отсутствие встроенной графики и невозможность разгона.

Рейтинг бюджетных процессоров 2022 года для настольных компьютеров

Лучший процессор начального уровня за менее 60 долларов

AMD Athlon 200GE

Отличается наличием 2 ядер с 4 потоками, расчётной базовой мощностью в 35 Вт и тактовой базовой частотой в 3,2 ГГц. При этом чип оснащён встроенной графикой Vega 3, поэтому вы сможете запускать нетребовательные игры на низких настройках и в невысоком разрешении. Однако вам придётся смириться со слабой однопоточной производительностью и невозможностью разгона памяти и графического движка.

Рейтинг бюджетных процессоров 2022 года для настольных компьютеров
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