Рейтинг бюджетных процессоров 2022 года для настольных компьютеров

Рейтинг бюджетных процессоров 2022 года для настольных компьютеровВсе они отлично подойдут для недорогих сборок
И у AMD, и у Intel есть на сегодня хорошие модели процессоров за низкую стоимость. Вот на какие из них вам нужно обратить особое внимание.
Авторы издания Tom's Hardware представили подборку лучших на 2022 год бюджетных процессоров. Среди них есть модели как Intel, так и AMD.
Лучший процессор за 100-130 долларов
Intel Core i3-12100
Этот четырёхъядерный чип обеспечивает превосходную производительность по низкой цене. Базовая тактовая частота у него составляет 3,3 ГГц, максимальная - 4,3 ГГц. Расчётная базовая мощность при этом равняется 60 Вт, пиковая - 89 Вт. При покупке вы также получаете лучшую однопоточную производительность и FPS в играх, мощный кулер, поддержку DDR4 и DDR5, PCIe 5.0, возможность разгона, низкое энергопотребление. Из недостатков чипа - отсутствие Turbo Boost 3.0 (есть только версия 2.0) и разгона ядра.
Лучший процессор за 85-100 долларов
Intel Core i3-12100F
Этот процессор обладает теми же характеристиками, что и модель выше, но у него нет встроенной графики. В остальном параметры те же, хотя цена ниже: поддержка DDR4, DDR5, PCIe 5.0, энергоэффективность, поддержка разгона памяти и пр.
Лучший процессор начального уровня за 60-85 долларов
Core i3-10100F
Имеет четыре ядра, восемь потоков, базовую тактовую частоту в 3,6 ГГц и пиковую - в 4,3 ГГц, расчётную базовую мощность в 65 Вт. В среднем в играх он позволяет получить 105 к/с (правда, это в сочетании с RTX 3090), что для его стоимости очень неплохо. В комплекте вы также получаете кулер. Среди недостатков модели можно отметить отсутствие встроенной графики и невозможность разгона.
Лучший процессор начального уровня за менее 60 долларов
AMD Athlon 200GE
Отличается наличием 2 ядер с 4 потоками, расчётной базовой мощностью в 35 Вт и тактовой базовой частотой в 3,2 ГГц. При этом чип оснащён встроенной графикой Vega 3, поэтому вы сможете запускать нетребовательные игры на низких настройках и в невысоком разрешении. Однако вам придётся смириться со слабой однопоточной производительностью и невозможностью разгона памяти и графического движка.