Ремонтник перечислил ноутбуки Lenovo со «встроенным механизмом преждевременного износа»Причём из строя выходит не «железо», как вы могли подумать
Виктор Веклич, владелец известного сервис-центра по ноутбукам и видеокартам, а также владелец YouTube-каналов Vik-On и Vik-off, рассказал о подозрительно часто повторяющемся конструктивном просчёте в ноутбуках Lenovo серий IdeaPad и ThinkBook, который не устраняют уже много лет.
Ноутбуки IdeaPad и ThinkBook от Lenovo, несмотря на хорошее соотношение цены и качества, приходят в ремонт с одинаковыми дефектами. Со временем у них расшатываются и отлетают пластиковые «петли», которые отвечают за открытие и закрытие крышки. Причём выходят из строя аппараты примерно в одно и то же время. Связана же такая поломка ещё и с тем, что петли затянуты у ноутбуков слишком сильно. Их нужно просто ослабить, чтобы устройство можно было одной рукой без проблем открыть и закрыть.
Виктор пришёл к выводу, что нежелание Lenovo в течение многих лет исправить один и тот конструктивный дефект корпуса, выводящий из строя шлейфы дисплея, а иногда и дисплейную матрицу, может быть нарочно ухудшенной долговечностью ноутбуков серий IdeaPad и ThinkBook. Дело в том, что эти ноутбуки в основном закупаются в массовом порядке юрлицами для офисных работников, и такая конструкция может побудить компании обновлять парк корпоративных компьютеров более часто.