Ремонтник перечислил ноутбуки Lenovo со «встроенным механизмом преждевременного износа»

Виктор Веклич, владелец известного сервис-центра по ноутбукам и видеокартам, а также владелец YouTube-каналов Vik-On и Vik-off, рассказал о подозрительно часто повторяющемся конструктивном просчёте в ноутбуках Lenovo серий IdeaPad и ThinkBook, который не устраняют уже много лет.

Ноутбуки IdeaPad и ThinkBook от Lenovo, несмотря на хорошее соотношение цены и качества, приходят в ремонт с одинаковыми дефектами. Со временем у них расшатываются и отлетают пластиковые «петли», которые отвечают за открытие и закрытие крышки. Причём выходят из строя аппараты примерно в одно и то же время. Связана же такая поломка ещё и с тем, что петли затянуты у ноутбуков слишком сильно. Их нужно просто ослабить, чтобы устройство можно было одной рукой без проблем открыть и закрыть.