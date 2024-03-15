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Компьютеры
Опубликовано 15 марта 2024, 21:00
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Ремонтник разобрал экзотический модульный ноутбук и оценил его ремонтопригодность

Есть ли вообще смысл покупать такое устройство?
На YouTube-канале VIK-off эксперт по компьютерам рассказал и показал, что представляет собой необычный ноутбук Framework, который можно самостоятельно полностью разобрать и заменить в нём любые комплектующие.

Основная фишка ноутбука Framework состоит в его модульности и ремонтопригодности. Но действительно ли это так?

Прежде всего, у этого ноутбука с лёгкостью снимается клавиатура. Для этого нужно всего лишь открутить пять винтиков. При этом сама клавиатура закреплена довольно надёжно.

Также вы можете менять у Framework различные порты: ставить USB-C или обычный USB при желании.

Ремонтник разобрал экзотический модульный ноутбук и оценил его ремонтопригодность
© VIK-off

Все детали оснащены QR-кодами. Также в теории вы можете заказать абсолютно любые элементы у производителя и заменить их (но непонятно, будут ли проблемы с доставкой деталей в РФ). Выглядят все комплектующие вполне стандартно.

Что касается замены материнской платы, то целосообразность этого зависит от её стоимости. Возможно, её вообще нет смысла менять при выходе из строя ноутбука, так как стоить она будет почти как новый этот ноутбук. Кроме того, менять всё равно придётся исключительно матплату.

Источник: VIK-off
Автор:Валерия Филимонова
Теги:
#ноутбук
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#тестирование
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#ремонт
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#обзор