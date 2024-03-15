Ремонтник разобрал экзотический модульный ноутбук и оценил его ремонтопригодность

Основная фишка ноутбука Framework состоит в его модульности и ремонтопригодности. Но действительно ли это так?

Прежде всего, у этого ноутбука с лёгкостью снимается клавиатура. Для этого нужно всего лишь открутить пять винтиков. При этом сама клавиатура закреплена довольно надёжно.

Также вы можете менять у Framework различные порты: ставить USB-C или обычный USB при желании.