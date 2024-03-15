Ремонтник разобрал экзотический модульный ноутбук и оценил его ремонтопригодность

Ремонтник разобрал экзотический модульный ноутбук и оценил его ремонтопригодностьЕсть ли вообще смысл покупать такое устройство?
Основная фишка ноутбука Framework состоит в его модульности и ремонтопригодности. Но действительно ли это так?
Прежде всего, у этого ноутбука с лёгкостью снимается клавиатура. Для этого нужно всего лишь открутить пять винтиков. При этом сама клавиатура закреплена довольно надёжно.
Также вы можете менять у Framework различные порты: ставить USB-C или обычный USB при желании.
Все детали оснащены QR-кодами. Также в теории вы можете заказать абсолютно любые элементы у производителя и заменить их (но непонятно, будут ли проблемы с доставкой деталей в РФ). Выглядят все комплектующие вполне стандартно.
Что касается замены материнской платы, то целосообразность этого зависит от её стоимости. Возможно, её вообще нет смысла менять при выходе из строя ноутбука, так как стоить она будет почти как новый этот ноутбук. Кроме того, менять всё равно придётся исключительно матплату.