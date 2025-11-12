Российский обзорщик перечислил 30 лучших игровых ноутбуков 2025 г.

Лучшие ноутбуки на RTX 5050

MSI Cyborg 15. Он тонкий и лёгкий, но при этом шумный и у него ограничение для видеокарты в 45 Вт.

Machenike Star 16 Pluto. Это более производительный ноутбук с более ярким экраном, видеокартой с потреблением до 100 Вт. Он в целом примерно на треть быстрее, чем MSI выше.

Лучшие ноутбуки на RTX 5060

ASUS TUF Gaming FX608JM-RV048. У него хороший цветовой охват, но разрешение Full HD. Также эта модель имеет довольно быстрый процессор, высокую автономность. Он на самый тихий и не самый холодный, но за 96 тысяч рублей это хороший выбор.

Gigabyte Gaming A16. Эта модель оснащена более быстрым процессором, у неё более тонкий корпус. Также это один из самых тихих ноутбуков в этом рейтинге. Из недостатков - ограничение мощности видеокарты до 85 Вт, поэтому в играх он медленнее на 10-15%.

ASUS TUF Gaming FA808UM-S8030. У него быстрая видеокарта на 115 Вт, довольно мощный процессор, так что вы получите максимальную производительность в играх.

MSI Katana 17 HX. Отлично подходит для киберспорта, а вот для работы нет из-за экрана Full HD. Также у этой компании есть полноценная сервисная поддержка в России.

MAIBENBEN X16B Atomic Heart. Ноутбук для поклонников игры Atomic Heart. Здесь стоят мощные процессор и видеокарта, экран высокого разрешения с высокой частотой обновления.

Варианты, которые можно заказать из Китая

MECHREVO Kuang Shi X. У этой модели быстрые процессор и видеокарта, яркий дисплей. Но вот с ремонтом могут возникнуть в РФ проблемы.

Lenovo Legion Y7000 2025. Лёгкий, быстрый и комфортный в работе ноутбук за свою цену.

MSI Crosshair A17 HX. Модель с экраном 17", быстрым процессором, хорошим экраном, высоким разрешением.

Lenovo Legion PRO 5i Y9000P 2025. Подойдёт тем, кто профессионально занимается видеомонтажом и 3D-моделированием.

Лучшие ноутбуки на RTX 5070

Thunderobot Range 16 Max. У него не самый быстрый процессор, но зато яркий экран с разрешением 2К, видеокарта с мощностью до 115 Вт.

MSI Crosshair A16 HX. У этого ноутбука по сравнению с предыдущим быстрее процессор, ярче экран, более высокая частота обновления, сразу 32 ГБ оперативной памяти. За 120 тысяч рублей (со скидкой) это отличный выбор.

Lenovo Legion R7000P. Подходит для профессиональной работы. Заказывать его имеет смысл только из Китая.

Acer Predator Helios Neo 16S. Ещё более интересный вариант для профессиональных задач. Тонкий и лёгкий ноут с очень мощными процессором и видеокартой.