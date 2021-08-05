Россиянам напомнили, как СССР обходил запрет на поставку импортных компьютеров

Компьютеры
Сегодня в 15:32
Россиянам напомнили, как СССР обходил запрет на поставку импортных компьютеровНа них работали инженеры, программисты и другие специалисты
Эксперты рассказали пять историй о поставках западных ПК в Советский Союз. Всё это - истории реальных людей.
Запрет можно было обойти разными способами. Например, учёные-программисты уходили работать на оригинальных IBM System/360 по ночам. Для этого специально оформлялась командировка.
А Владимир Воробьёв сообщил, что CDC Cyber 170 в советские институты завозили официально. Только КоКом заблокировал некоторые их функции, а американцы проверяли их по прошествии определённого времени.
Советские специалисты имели доступ и к таким моделями компьютеров, как ICL, ZX Spectrum, Vax 11/780.
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