Россиянам напомнили, как СССР обходил запрет на поставку импортных компьютеров

Запрет можно было обойти разными способами. Например, учёные-программисты уходили работать на оригинальных IBM System/360 по ночам. Для этого специально оформлялась командировка.

А Владимир Воробьёв сообщил, что CDC Cyber 170 в советские институты завозили официально. Только КоКом заблокировал некоторые их функции, а американцы проверяли их по прошествии определённого времени.

Советские специалисты имели доступ и к таким моделями компьютеров, как ICL, ZX Spectrum, Vax 11/780.

Полный текст материала и остальные истории - в источнике.