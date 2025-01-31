RTX 2060 Super оказалась до сих пор хороша в играх (с DLSS)По меркам бюджетных видеокарт для 1080p, конечно
RTX 2060 Super — самая доступная и самая популярная видеокарта в майнинге. В этом и кроется сейчас проблема этих моделей.
Тем не менее даже после майнинга RTX 2060 Super показывает в играх себя вполне неплохо. Естественно, в Full HD. 2К она не тянет.
В CS 2 удалось в 1080p среднем получить 145−150 к/с, в 1440p — около 130−150 к/с.
Cyberpunk 2077 запускалась с максимальными настройками графики. В Full HD частота кадров составляла в районе 45−50 к/с, в 2К — около 30 к/с.
В нативном разрешении в 1080p в Indiana Jones со средним пресетом средний FPS находился на уровне 60 к/с, в 2К — 50 к/с.
А вот в The Witcher 3 с ультра-графикой и максимальными лучами всё было не так гладко. В разрешении Full HD — около 35 к/с, в 2К — около 30 к/с.
Warhammer 40,000: Space Marine 2 идёт отлично. В Full HD нативном разрешении удалось получить 70−80 к/с, в 2К — около 30−40 к/с. Никаких просадок и вполне играбельно.