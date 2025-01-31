RTX 2060 Super оказалась до сих пор хороша в играх (с DLSS)

RTX 2060 Super — самая доступная и самая популярная видеокарта в майнинге. В этом и кроется сейчас проблема этих моделей.

Тем не менее даже после майнинга RTX 2060 Super показывает в играх себя вполне неплохо. Естественно, в Full HD. 2К она не тянет.

В CS 2 удалось в 1080p среднем получить 145−150 к/с, в 1440p — около 130−150 к/с.

Cyberpunk 2077 запускалась с максимальными настройками графики. В Full HD частота кадров составляла в районе 45−50 к/с, в 2К — около 30 к/с.