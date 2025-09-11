RTX 2080 против 4060 — вы точно уверены, кто быстрее?

Тестовый стенд включал процессор Ryzen 5 7600X, матплату MSI PRO X670-P WIFI, оперативную память 2x16GB DDR5 6000 CL28, кулер MSI Coreliquid S360, NVMe Samsung 980 Pro 1TB, WD Blue SN570 2TB (x2), блок питания Corsair RM1000X, операционную систему Windows 11 Pro 24H2, видеокарту GALAX RTX 2080 8GB GDDR6 EXOC/MSI RTX 4060 8GB GDDR6 VENTUS 2X, драйверы Nvidia 581.15.

Среди запущенных игр были такие, как Metal Gears Solid Δ: SNAKE EATER, Lost Soul Aside, Gears of War: Reloaded, Wuchang: Fallen Feathers, Cyberpunk 2077, The Last of Us Part 2 Remastered, Oblivion Remastered, Clair Obscur: Expedition 33, God of War Ragnarok PC, Call of Duty: Black Ops 6, Counter-Strike 2.

В CS 2 с пресетом Medium, 2x MSAA, FSR Disabled удалось получить в среднем 425 к/с (2080) и 408 к/с (4060). Но это одна из немногих игр (как и Lost Soul Aside, Cyberpunk 2077, God of War Ragnarok PC), где RTX 4060 уступала конкуренту. В остальных случаях она была лучше.