RTX 2080 Ti сравнили с 4060 и 3070: кто быстрее?

Тестовый стенд включал материнскую плату ASUS ROG STRIX X670E-F, оперативную память G.SKILL 16GBX2 32GB DDR5 6000MHZ CL30, процессор AMD RYZEN 7 7700X, систему охлаждения LIAN LI GALAHAD 360 AIO, накопитель WD BLACK SN850X, блок питания COOLER MASTER MWE 1250 WATT ATX 3.0, корпус Lian Li Lancool III RGB, операционную систему Windows 10 Pro.

Игра Marvel's Spider-Man 2 запускалась с графикой Very High. Средняя частота кадров в ней равнялась 67 к/с (2080 Ti), 57 к/с (4060) и 71 к/с (3070).

Indiana Jones and the Great Circle шла на настройках графики High. В среднем в ней производительность была в районе 81 к/с (2080 Ti), 39 к/с (4060) и 77 к/с (3070).

В игре Horizon Forbidden West с пресетом Very High средний FPS находился на уровне 76 к/с (2080 Ti и 3070) и 62 к/с (4060).

Senua's Saga Hellblade II тестировалась с высоким пресетом. Средняя частота кадров в этой игре составляла 57 к/с (2080 Ti и 3070) и 50 к/с (4060).

Call of Duty: Black Ops 6 запускалась с ультра-пресетом. В среднем здесь удалось получить 93 к/с (2080 Ti), 87 к/с (4060) и 102 к/с (3070).

Игра Call of Duty: Modern Warfare 3 тестировалась тоже с ультра-графикой. Средняя производительность в ней составляла 103 к/с (2080 Ti), 94 к/с (4060) и 111 к/с (3070).