RTX 3060 12 ГБ оказалось достаточно даже для требовательных игр 2024 г.

Alan Wake 2 шла с пресетом High, RT Off, DLSS Off. В этой игре средняя частота кадров находилась в районе 54 к/с.

Игра PUBG запускалась на высоких настройках графики. В ней средний FPS находился на уровне 202 к/с.

В игре Grand Theft Auto V удалось с настройками Very High, FXAA On, MSAA X2 получить в среднем 153 к/с.

Fortnite шла на настройках графики Medium, с RT Off, DLSS Off. Средняя производительность в этой игре составляла 175 к/с.

Counter-Strike 2 запускалась с настройками High, FSR Off. Средний FPS в этой игре равнялся 211 к/с.

Forza Horizon 5 тестировалась с ультра-графикой, RT On, DLSS Off. Средняя частота кадров в ней составляла 81 к/с.