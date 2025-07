RTX 3060 12 ГБ сравнили с 4060 8 ГБ в Full HD и 2K

Тестовый стенд включал процессор Ryzen 9 7900X (Single CCD), матплату MSI PRO X670-P WIFI, оперативную память 2x16GB DDR5 6200 CL30, кулер MSI Coreliquid S360, накопители Samsung 980 Pro 1TB, WD Blue SN570 2TB (x2), Corsair RM1000X, блок питания Corsair RM1000X, операционную систему Windows 11 Pro 24H2, а также видеокарты ZOTAC RTX 3060 12GB GDDR6 TWIN EDGE и COLORFUL RTX 4060 Ti 8GB ULTRA W OC, драйверы Nvidia 576.80.

Участвовали в этом тестировании такие игры, как Clair Obscur: Expedition 33, Ghost of Tsushima, Delta Force, DUNE: Awakening, DUNE: Awakening, Call of Duty: Black Ops 6, Black Myth: Wukong, The Last of Us Part 2 Remastered PC, Starfield, Oblivion Remastered, Warhammer 40K: Space Marine 2. Кроме того, с RT запускались Alan Wake 2, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty и GTA 5 Enhanced Edition.

В Ghost of Tsushima с графикой Very High в 1080р удалось в среднем получить 66 к/с (3060) и 75 к/с (4060), в 1440р - 48 и 53 к/с соответственно.

Игра Call of Duty: Black Ops 6 шла с пресетом Extreme. В Full HD в этой игре средний FPS равнялся 58 к/с (3060) и 69 к/с (4060), в 2К - 40 и 47 к/с соответственно.

Warhammer 40K: Space Marine 2 тестировался с ультра-графикой. Средняя частота кадров в 1080р здесь составляла 53 к/с (3060) и 61 к/с (4060), в 1440р - 34 и 39 к/с соответственно.