RTX 3060 12 ГБ сравнили с RTX 5050 8 ГБ

Тестовый стенд включал видеокарты Zotac Gaming GeForce RTX 5050 8GB GDDR6 Twin Edge OC и GIGABYTE GeForce RTX 3060 Eagle OC 12GB GDDR6, процессор Intel Core i5 12400F, оперативную память ADATA XPG Lancer RGB 32GB (2 × 16GB) DDR5 6000 MHz, SSD Crucial P3 Plus 4TB (2 X 2TB) PCIe 4.0, матплату MSI B760M Bomber WiFi, систему охлаждения Cooler Master Hyper 212 Spectrum V3 ARGB, блок питания Cooler Master MWE 650 V3 Bronze 650W.

Всего запускались 16 игр, все в 1080р. Среди проектов были такие, как Clair Obscur: Expedition 33, Assassin's Creed Shadows, Hogwarts Legacy, Black Myth: Wukong, The Witcher 3: Wild Hunt Next Gen, God of War Ragnarök, Silent Hill 2 Remake, Red Dead Redemption 2, GTA 5 Enhanced Edition, Marvel's Spider-Man 2, Ghost of Tsushima, Doom: The Dark Ages, Cyberpunk 2077, Horizon Forbidden West, Forza Horizon 5, The Last of Us Part 2 Remastered.

В Assassin's Creed Shadows с высоким пресетом удалось в среднем получить 51 к/с (RTX 5050) и 40 к/с (RTX 3060).

The Witcher 3: Wild Hunt Next Gen тестировалась с ультра-пресетом. Средняя частота кадров в этой игре составляла 70 к/с (5050) и 65 к/с (3060).

GTA 5 запускалась с Very High RT пресетом, DLAA. Средний FPS в ней равнялся 94 к/с (5050) и 84 к/с (3060).

Игра Cyberpunk 2077 шла с ультра-графикой. Средняя производительность в ней составляла 76 к/с (5050) и 63 к/с (3060).

Forza Horizon 5 тестировалась с настройками графики Extreme, RT High. В среднем в ней FPS равнялся 104 к/с (5050) и 80 к/с (3060).