RTX 3060 Ti, 4060 и 4060 Ti сравнили в 12 играх в 2025 г.

Kingdom Come Deliverance 2 запускалась с ультра-пресетом. Средняя производительность здесь составляла 57 к/с (4060), 61 к/с (3060 Ti) и 69 к/с (4060 Ti).

Marvel’s Spiderman 2 шла с графикой Very High, TAA Native. В среднем частота кадров в этой игре находилась на уровне 93 к/с (4060), 102 к/с (3060 Ti) и 112 к/с (4060 Ti).

В игре STALKER 2 на высоких настройках графики удалось получить 64 к/с (4060 и 3060 Ti) и 74 к/с (4060 Ti).

PUBG Battlegrounds тестировалась с ультра-графикой. Средний FPS в этой игре равнялся 154 к/с (4060), 161 к/с (3060 Ti) и 176 к/с (4060 Ti).

Counter Strike 2 запускалась с пресетом High. Средняя частота кадров здесь была в районе 242 к/с (4060), 275 к/с (3060 Ti) и 286 к/с (4060 Ti).