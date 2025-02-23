RTX 3060 Ti, 4060 и 4060 Ti сравнили в 12 играх в 2025 г.Лучше остальных была 4060 Ti
Kingdom Come Deliverance 2 запускалась с ультра-пресетом. Средняя производительность здесь составляла 57 к/с (4060), 61 к/с (3060 Ti) и 69 к/с (4060 Ti).
Marvel’s Spiderman 2 шла с графикой Very High, TAA Native. В среднем частота кадров в этой игре находилась на уровне 93 к/с (4060), 102 к/с (3060 Ti) и 112 к/с (4060 Ti).
В игре STALKER 2 на высоких настройках графики удалось получить 64 к/с (4060 и 3060 Ti) и 74 к/с (4060 Ti).
PUBG Battlegrounds тестировалась с ультра-графикой. Средний FPS в этой игре равнялся 154 к/с (4060), 161 к/с (3060 Ti) и 176 к/с (4060 Ti).
Counter Strike 2 запускалась с пресетом High. Средняя частота кадров здесь была в районе 242 к/с (4060), 275 к/с (3060 Ti) и 286 к/с (4060 Ti).
Со всеми результатами тестирования вы можете ознакомиться в видео ниже.
Вывод
Быстрее всех оказалась RTX 4060 Ti. Разница в скорости между ней и 4060 составила 11% (111 к/с и 100 к/с соответственно), между ней и 3060 Ti — 18% (111 к/с и 94 к/с соответственно).
Тестовый стенд:
- процессор AMD Ryzen 5 7600X;
- матплата MSI PRO X670-P WIFI;
- оперативная память 32GB (2×16GB) DDR5 6400MHz CL32;
- система охлаждения MSI MEG Coreliquid S360 CPU Liquid Cooler;
- блок питания CORSAIR RM1000X — 1000 Watt PSU;
- игровой SSD WD BLUE SN570 2TB;
- операционная система Windows 11 Pro (x64) Build 24H2;
- видеокарта MSI RTX 4060 VENTUS/GIGABYTE RTX 3060 Ti GDDR6 GAMING OC/COLORFUL RTX 4060 Ti 8GB ULTRA W DUO OC.