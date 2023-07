RTX 3060 Ti 8 ГБ против 4060 Ti 8 ГБ и 4060 Ti 16 ГБ в играх: новее - не значит лучше

В игре Last of Us на DX12 с ультра-пресетом и в 1080p средняя частота кадров составляла 69 к/с (с RTX 3060 Ti и 4060 Ti 8 ГБ) и 81 к/с (с RTX 4060 Ti 16 ГБ), в 1440p - 49, 43 и 52 к/с соответственно, в 1440p с DLSS - 66, 65 и 76 к/с.

The Witcher 3 запускалась на DX12 и на настройках графики Ultra+ с TAAU. Средний FPS в 1080p в этой игре составил 79 к/с, 88 к/с и 91 к/с (с RTX 3060 Ti, 4060 Ti 8 ГБ и 4060 Ti 16 ГБ), в 1440p - 49, 54 и 61 к/с соответственно, в 1440p c DLSS - 74, 83 и 86 к/с.

Assassin's Creed: Valhalla шла на DX12 с пресетом Ultra High, 100% Scale. В разрешении 1080p в среднем удалось получить 102 к/с (RTX 3060 Ti), 116 к/с (4060 Ti 8 ГБ) и 114 к/с (4060 Ti 16 ГБ), в разрешении 1440p - 79, 91 и 92 к/с, в 1440p с FSR1 - 99, 112 и 111 к/с соответственно.

Игра Forza Horizon 5 запускалась на DX12 с пресетом Extreme. Средняя производительность в 1080p здесь находилась на уровне 109 к/с (RTX 3060 Ti 8 ГБ), 133 к/с (4060 Ti 8 ГБ) и 131 к/с (4060 Ti 16 ГБ), в 1440p - 94, 110 и 109 к/с, в 1440p c DLSS Quality - 103, 120 и 120 к/с.

Apex Legends тестировалась на DX11 с настройками графики High, TSAA, A16x. Средняя частота кадров в 1080p в этой игре равнялась 224 к/с, 246 и 243 к/с (RTX 3060 Ti 8 ГБ, 4060 Ti 8 ГБ и 4060 Ti 16 ГБ соответственно), в 1440p - 178, 189 и 191 к/с.

С этими и остальными замерами вы можете ознакомиться, просмотрев изображения ниже.