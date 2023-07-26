RTX 3060 Ti 8 ГБ против 4060 Ti 8 ГБ и 4060 Ti 16 ГБ в играх: новее - не значит лучше

RTX 3060 Ti 8 ГБ против 4060 Ti 8 ГБ и 4060 Ti 16 ГБ в играх: новее - не значит лучшеСравнили видеокарты в 1080p и 1440p
Авторы YouTube-канала NJ Tech запустили в современных играх три компьютерные сборки: с RTX 3060 Ti 8 ГБ, RTX 4060 Ti 8 ГБ и RTX 4060 Ti 16 ГБ. Кто из них окажется победителем?
В игре Last of Us на DX12 с ультра-пресетом и в 1080p средняя частота кадров составляла 69 к/с (с RTX 3060 Ti и 4060 Ti 8 ГБ) и 81 к/с (с RTX 4060 Ti 16 ГБ), в 1440p - 49, 43 и 52 к/с соответственно, в 1440p с DLSS - 66, 65 и 76 к/с.
The Witcher 3 запускалась на DX12 и на настройках графики Ultra+ с TAAU. Средний FPS в 1080p в этой игре составил 79 к/с, 88 к/с и 91 к/с (с RTX 3060 Ti, 4060 Ti 8 ГБ и 4060 Ti 16 ГБ), в 1440p - 49, 54 и 61 к/с соответственно, в 1440p c DLSS - 74, 83 и 86 к/с.
Assassin's Creed: Valhalla шла на DX12 с пресетом Ultra High, 100% Scale. В разрешении 1080p в среднем удалось получить 102 к/с (RTX 3060 Ti), 116 к/с (4060 Ti 8 ГБ) и 114 к/с (4060 Ti 16 ГБ), в разрешении 1440p - 79, 91 и 92 к/с, в 1440p с FSR1 - 99, 112 и 111 к/с соответственно.
Игра Forza Horizon 5 запускалась на DX12 с пресетом Extreme. Средняя производительность в 1080p здесь находилась на уровне 109 к/с (RTX 3060 Ti 8 ГБ), 133 к/с (4060 Ti 8 ГБ) и 131 к/с (4060 Ti 16 ГБ), в 1440p - 94, 110 и 109 к/с, в 1440p c DLSS Quality - 103, 120 и 120 к/с.
Apex Legends тестировалась на DX11 с настройками графики High, TSAA, A16x. Средняя частота кадров в 1080p в этой игре равнялась 224 к/с, 246 и 243 к/с (RTX 3060 Ti 8 ГБ, 4060 Ti 8 ГБ и 4060 Ti 16 ГБ соответственно), в 1440p - 178, 189 и 191 к/с.
С этими и остальными замерами вы можете ознакомиться, просмотрев изображения ниже.
Вывод
В среднем во всех 20 играх лучше остальных себя показала RTX 4060 Ti 16 ГБ. В 1080p разница между ней и RTX 4060 Ti 8 ГБ составляла всего 2% (111 к/с и 113 к/с), между 4060 Ti 16 ГБ и 3060 Ti 8 ГБ - 12% (113 к/с и 101 к/с). В разрешении 1440p эти же показатели равнялись 4% (82 к/с и 79 к/с) и 11% (82 к/с и 74 к/с).
Характеристики игровых ПК:
- процессор Ryzen 7 7800X3D;
- материнская плата MSI X670-P Pro Wifi;
- оперативная память DDR5 6000MHz CL36 2x16GB;
- блок питания Corsair RM1000X;
- операционная система Windows 11 22H2 (Debloated);
- видеокарта Zotac RTX 4060 Ti 16GB Edge/Gigabyte RTX 4060 Ti 8GB Gaming OC/ZOTAC RTX 3060 Ti GDDR6.