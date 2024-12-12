RTX 3060 Ti оказалась слабее старой флагманской RTX 2080 Ti в современных играх

Call of Duty: Black Ops 6 запускалась с ультра-графикой. В среднем в ней удалось получить 70 к/с (RTX 2080 Ti) и 69 к/с (RTX 3060 Ti).

Call of Duty: Modern Warfare 3 шла тоже с пресетом Ultra. Средняя частота кадров в этой игре составляла 75 к/с (2080 Ti) и 68 к/с (3060 Ti).

В игре God of War Ragnarök на настройках графики Ultra средняя производительность равнялась 73 к/с (2080 Ti) и 65 к/с (3060 Ti).

Warhammer 40K: Space Marine 2 тестировалась с высокой графикой. Средний FPS здесь составлял 56 к/с (2080 Ti) и 47 к/с (3060 Ti).

Black Myth: Wukong шла с пресетом Cinematic. В среднем в этой игре удалось получить 39 к/с (с RTX 2080 Ti) и 35 к/с (с RTX 3060 Ti).

The Last of Us тестировалась на настройках графики Ultra. Средняя частота кадров здесь составила 50 к/с (RTX 2080 Ti) и 34 к/с (RTX 3060 Ti).

Starfield запускалась с пресетом Custom. В среднем здесь производительность равнялась 46 к/с (с 2080 Ti) и 44 к/с (с 3060 Ti).

Star Wars Jedi: Survivor шла с высокими настройками графики. В среднем частота кадров в этой игре находилась в районе 66 к/с (2080 Ti) и 50 к/с (3060 Ti).