RTX 3060 Ti оказалась слабее старой флагманской RTX 2080 Ti в современных играх

RTX 3060 Ti оказалась слабее старой флагманской RTX 2080 Ti в современных играхВезде, кроме Red Dead Redemption 2 и Forza Horizon 5
Call of Duty: Black Ops 6 запускалась с ультра-графикой. В среднем в ней удалось получить 70 к/с (RTX 2080 Ti) и 69 к/с (RTX 3060 Ti).
Call of Duty: Modern Warfare 3 шла тоже с пресетом Ultra. Средняя частота кадров в этой игре составляла 75 к/с (2080 Ti) и 68 к/с (3060 Ti).
В игре God of War Ragnarök на настройках графики Ultra средняя производительность равнялась 73 к/с (2080 Ti) и 65 к/с (3060 Ti).
Warhammer 40K: Space Marine 2 тестировалась с высокой графикой. Средний FPS здесь составлял 56 к/с (2080 Ti) и 47 к/с (3060 Ti).
Black Myth: Wukong шла с пресетом Cinematic. В среднем в этой игре удалось получить 39 к/с (с RTX 2080 Ti) и 35 к/с (с RTX 3060 Ti).
The Last of Us тестировалась на настройках графики Ultra. Средняя частота кадров здесь составила 50 к/с (RTX 2080 Ti) и 34 к/с (RTX 3060 Ti).
Starfield запускалась с пресетом Custom. В среднем здесь производительность равнялась 46 к/с (с 2080 Ti) и 44 к/с (с 3060 Ti).
Star Wars Jedi: Survivor шла с высокими настройками графики. В среднем частота кадров в этой игре находилась в районе 66 к/с (2080 Ti) и 50 к/с (3060 Ti).
A Plague Tale: Requiem запускалась с ультра-пресетом. Средняя производительность здесь составляла 65 к/с (с RTX 2080 Ti) и 50 к/с (с RTX 3060 Ti).
Forza Horizon 5 тестировалась на настройках графики Ultra. В среднем в этой игре удалось получить 115 к/с в обоих случаях.
Assassin’s Creed Valhalla шла с графикой Ultra High. Средний FPS в игре составил при этом 91 к/с (2080 Ti) и 80 к/с (3060 Ti).
В игре Counter-Strike 2 с графикой Very High средняя частота кадров находилась на уровне 252 к/с (RTX 2080 Ti) и 214 к/с (RTX 3060 Ti).
Hogwarts Legacy тестировалась с высоким пресетом. Средняя производительность в ней равнялась 76 к/с (2080 Ti) и 64 к/с (3060 Ti).
Игра Dying Light 2 Stay Human шла с High Quality. В среднем здесь частота кадров составляла 75 к/с (RTX 2080 Ti) и 64 к/с (RTX 3060 Ti).
Игра Cyberpunk 2077 запускалась с высокой графикой. В среднем удалось в ней получить 72 к/с (2080 Ti) и 57 к/с (3060 Ti).
В игре Red Dead Redemption 2 с ультра-графикой средний FPS составлял 59 к/с (2080 Ti) и 61 к/с (3060 Ti).
Вывод
В среднем разница между RTX 2080 Ti и RTX 3060 Ti составляла 129% (160 к/с и 70 к/с соответственно) в пользу первой.
Тестовый стенд:
- матплата: ASUS ROG STRIX X670E-F;
- оперативная память: G. SKILL 16GBX2 32GB DDR5 6000MHZ CL30;
- процессор: AMD RYZEN 7 7700X;
- система охлаждения: LIAN LI GALAHAD 360 AIO;
- накопитель: WD BLACK SN850X;
- блок питания: COOLER MASTER MWE 1250 WATT ATX 3.0;
- корпус: Lian Li Lancool III RGB.