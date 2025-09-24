RTX 3060 Ti против 4070 Super: велика ли разница?

Тестовый стенд включал процессор Intel Core i5-14600K, матплату Asus Prime Z790 с Wi-Fi, систему охлаждения Nzxt Kraken 360, оперативную память 2 x 16 ГБ DDR5 6000 МГц, видеокарту Zotac Twin Edge RTX 3060 Ti 8 ГБ DDR6 с двумя вентиляторами/Gigabyte Windforce RTX 4070 Super 12 ГБ DDR7 с двумя вентиляторами.

A Plague Tale Requiem шла с ультра-пресетом. Средняя частота кадров в ней составляла 43 к/с (3060 Ti) и 75 к/с (4070S).

В Cyperpunk с RT Off и пресетом Ultra в среднем удалось получить 57 к/с (3060 Ti) и 80 к/с (4070S).

God of War запускалась с ультра-графикой. Средняя производительность в этой игре находилась в районе 64 к/с (3060 Ti) и 114 к/с (4070S).

Игра The Witcher 3 тестировалась на настройках графики High и с RT Off. Средний FPS составил в ней 87 к/с (3060 Ti) и 137 к/с (4070S).

Baldur's Gate шла с графикой Ultra. Средняя частота кадров в ней равнялась 60 к/с (3060 Ti) и 128 к/с (4070S).

Warzone запускалась с пресетом Ultra. Средняя производительность у 3060 Ti здесь составила 77 к/с, у 4070 Super - 145 к/с.

Forza Horizon 5 тестировалась с ультра-графикой. В среднем удалось в ней получить 91 к/с (3060 Ti) и 150 к/с (4070 Super).

RDR 2 шла с High Details. Средний FPS в ней находился на уровне 74 к/с (3060 Ti) и 122 к/с (4070S).

Doom Eternal запускалась с пресетом Nightmare. В среднем в ней частота кадров находилась в районе 145 к/с (3060 Ti) и 268 к/с (4070 Super).

В Stalker 2 с высоким пресетом удалось в среднем получить 43 к/с (3060 Ti) и 74 к/с (4070S).