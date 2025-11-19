RTX 3070 и 3060 сравнили в играх в 4K

RTX 3070 и 3060 сравнили в играх в 4KРазница между ними составила около 40%
Тестовый стенд включал процессор AMD Ryzen 7700x, матплату Asrock B650M HDV M2, систему охлаждения Msi m360 aio, оперативную память 2x16 ГБ DDR5 6000 МГц, видеокарту Zotac Twin Edge RTX 3070 8 ГБ DDR6 Dual Fans/Galax Оne Сlick ОС RTX 3060 12 ГБ DDR6 Dual Fans.
A Plague Tale Requiem запускалась с пресетом High. В среднем удалось здесь получить 30 к/с (3070) и 20 к/с (3060).
Cyberpunk 2077 тестировался на настройках графики High, RT Off. Средний FPS в этой игре составлял 30 и 20 к/с с 3070 и 3060 соответственно.
The Witcher 3 шла с графикой High, AA Off. Средняя частота кадров в ней равнялась 57 к/с (3070) и 40 к/с (3060).
Игра Alan Wake 2 запускалась с пресетом Medium и средней производительностью 17 к/с (3070) и 15 к/с (3060).
В игре God of Warс ультра-пресетом удалось получить в среднем 50 к/с (3070) и 42 к/с (3060).
Baldur's Gate тестировалась с графикой Ultra. Средняя производительность с 3070 здесь составляла 43 к/с (3070) и 29 к/с (3060).
Ghost of Tsushima запускалась на настройках графики Medium. Средняя частота кадров здесь равнялась 42 к/с (3070) и 29 к/с (3060).
Kingdom Come Deliverance шла с Very High Preset. Средний FPS в этой игре был на уровне 49 к/с (3070) и 32 к/с (3060).
Warzone тестировалась с пресетом Balanced. Средняя производительность в ней составляла 59 к/с (3070) и 60 к/с (3060).
RDR 2 запускалась с High Details. Средняя частота кадров в этой игре составляла 54 к/с (3070) и 38 к/с (3060).
Stalker 2 шла с пресетом Medium. Средний FPS здесь равнялся 31 к/с (3070) и 23 к/с (3060).
Uncharted 2 тестировалась с графикой High. Средняя производительность в ней находилась на уровне 49 к/с (3070) и 32 к/с (3060).
В игре Last of Us с высоким пресетом удалось в среднем получить 23 к/с (3070) и 22 к/с (3060).
CS 2 шла с пресетом High. Средняя частота кадров в ней равнялась 122 к/с (3070) и 84 к/с (3060).
Doom Eternal шла на настройках графики Nightmare. Средний FPS составлял в ней 97 к/с (3070) и 70 к/с (3060).
Oblivion Remastered тестировалась с пресетом High. В среднем производительность в этой игре находилась на уровне 25 к/с (3070) и 22 к/с (3060).
Вывод
В целом RTX 3070 8 ГБ оказалась быстрее 3060 12 ГБ на 36% (49 к/с и 36 к/с соответственно).