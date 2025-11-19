Компьютеры
Опубликовано 19 ноября 2025, 15:51
2 мин.

RTX 3070 и 3060 сравнили в играх в 4K

Разница между ними составила около 40%
В одном из выпусков на YouTube-канале Odin Hardware продемонстрировали, как сейчас тянут современные проекты RTX 3070 и 3060.
RTX 3070 и 3060 сравнили в играх в 4K
© Odin Hardware

Тестовый стенд включал процессор AMD Ryzen 7700x, матплату Asrock B650M HDV M2, систему охлаждения Msi m360 aio, оперативную память 2x16 ГБ DDR5 6000 МГц, видеокарту Zotac Twin Edge RTX 3070 8 ГБ DDR6 Dual Fans/Galax Оne Сlick ОС RTX 3060 12 ГБ DDR6 Dual Fans.

A Plague Tale Requiem запускалась с пресетом High. В среднем удалось здесь получить 30 к/с (3070) и 20 к/с (3060).

Cyberpunk 2077 тестировался на настройках графики High, RT Off. Средний FPS в этой игре составлял 30 и 20 к/с с 3070 и 3060 соответственно.

The Witcher 3 шла с графикой High, AA Off. Средняя частота кадров в ней равнялась 57 к/с (3070) и 40 к/с (3060).

Игра Alan Wake 2 запускалась с пресетом Medium и средней производительностью 17 к/с (3070) и 15 к/с (3060).

В игре God of Warс ультра-пресетом удалось получить в среднем 50 к/с (3070) и 42 к/с (3060).

Baldur's Gate тестировалась с графикой Ultra. Средняя производительность с 3070 здесь составляла 43 к/с (3070) и 29 к/с (3060).

Ghost of Tsushima запускалась на настройках графики Medium. Средняя частота кадров здесь равнялась 42 к/с (3070) и 29 к/с (3060).

Kingdom Come Deliverance шла с Very High Preset. Средний FPS в этой игре был на уровне 49 к/с (3070) и 32 к/с (3060).

Warzone тестировалась с пресетом Balanced. Средняя производительность в ней составляла 59 к/с (3070) и 60 к/с (3060).

RTX 3070 и 3060 сравнили в играх в 4K
© Odin Hardware

RDR 2 запускалась с High Details. Средняя частота кадров в этой игре составляла 54 к/с (3070) и 38 к/с (3060).

Stalker 2 шла с пресетом Medium. Средний FPS здесь равнялся 31 к/с (3070) и 23 к/с (3060).

Uncharted 2 тестировалась с графикой High. Средняя производительность в ней находилась на уровне 49 к/с (3070) и 32 к/с (3060).

В игре Last of Us с высоким пресетом удалось в среднем получить 23 к/с (3070) и 22 к/с (3060).

CS 2 шла с пресетом High. Средняя частота кадров в ней равнялась 122 к/с (3070) и 84 к/с (3060).

Doom Eternal шла на настройках графики Nightmare. Средний FPS составлял в ней 97 к/с (3070) и 70 к/с (3060).

Oblivion Remastered тестировалась с пресетом High. В среднем производительность в этой игре находилась на уровне 25 к/с (3070) и 22 к/с (3060).

Вывод

В целом RTX 3070 8 ГБ оказалась быстрее 3060 12 ГБ на 36% (49 к/с и 36 к/с соответственно).