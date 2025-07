RTX 3070 сравнили с 3070 Ti в играх в 4K

Kingdom Come Deliverance запускалась с пресетом Very High. Средняя производительность в этой игре составляла 49 к/с (3070) и 57 к/с (3070 Ti).

Warzone тестировалась с пресетом Balanced. В среднем удалось в ней получить 59 к/с (3070) и 44 к/с (3070 Ti).

GTA 5 шла с Ultra Details, 4x AA. Средняя частота кадров в ней равнялась 48 к/с (3070) и 53 к/с (3070 Ti).

Spiderman 2 запускался с графикой Medium. Средний FPS здесь находился на уровне 44 к/с (3070) и 40 к/с (3070 Ti).

В игре RDR 2 с High Details средняя частота кадров составляла 54 к/с (3070) и 61 к/с (3070 Ti).

Игра Stalker 2 шла с пресетом Medium. Средняя производительность в ней была на уровне 31 к/с (3070) и 25 к/с (3070 Ti).

Uncharted 2 тестировалась с пресетом High. В ней также средняя производительность находилась в районе 49 к/с (3070) и 46 к/с (3070 Ti).

Last of Us запускалась с высоким пресетом. Средняя частота кадров в этой игре составляла 23 к/с (3070) и 20 к/с (3070 Ti).

Вывод

RTX 3070 Ti оказалась быстрее 3070 на 5% (42 к/с и 40 к/с соответственно).