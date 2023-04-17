RTX 3070 Ti намного дороже, чем RX 6800. И при этом... хуже

RTX 3070 Ti намного дороже, чем RX 6800. И при этом... хужеВот какие результаты видеокарты показывают в играх
В рамках одного из выпусков на YouTube-канале NJ Tech эксперты протестировали в 20 современных играх в 1080p и 1440p две видеокарты. Среди них - RTX 3070 Ti и RX 6800.
Эксперты YouTube-канала NJ Tech протестировали в 20 современных играх видеокарты RTX 3070 Ti и RX 6800. При этом, как ни странно, RTX 3070 Ti показала себя хуже. С характеристиками обеих видеокарт вы можете ознакомиться на изображении ниже.
В игре Hogwarts Legacy на DX12, с пресетом Ultra, TAA High в 1080p средняя частота кадров равнялась 96 к/с (с RX 6800) и 86 к/с (c RTX 3070 Ti), в 1440p - 72 к/с и 60 к/с, в 1440p с DLSS/FSR2 Quality - 96 к/с и 86 к/с соответственно.
Call of Duty: Warzone 2.0 запускалась с DX12, пресетом Balanced, SMAA T2X, AA Ultra. В среднем в игре удалось получить в 1080p - 221 к/с (RX 6800) и 165 к/с (RTX 3070 Ti), в 1440p - 172 к/с и 121 к/с, в 1440p с DLSS Quality/FSR Ultra Quality - 208 к/с и 152 к/с соответственно.
Assassin's Creed: Valhalla шла с DX12, пресетом Very High, 100% Scale. Средний FPS в 1080p составил в этом случае 159 к/с (с RX 6800) и 130 к/с (с RTX 3070 Ti), в 1440p - 120 к/с и 104 к/с, в 1440p с FSR Ultra Quality - 154 к/с и 125 к/с.
Forza Horizon 5 запускалась с DX12 пресетом Ultra, TAA/FXAA off, MSAA x2. В разрешении 1080p с RX 6800 удалось получить 164 к/с в среднем, с RTX 3070 Ti - 126 к/с. В 1440p показатели были следующими: 142 к/с и 107 к/с соответственно.
Со всеми результатами тестирования вы можете ознакомиться, просмотрев изображения выше.
Вывод
В целом в 20 играх в разрешении 1080p разница между RX 6800 и RTX 3070 Ti в пользу первой составляла 17%, в 1440p - 18%.
RX 6800 на момент публикации стоит в районе 50 тысяч рублей, RTX 3070 Ti - около 60 тысяч рублей.
Характеристики игровых сборок:
- процессор Ryzen 9 7900X;
- материнская плата MSI X670-P Pro Wifi;
- оперативная память DDR5 6000MHz CL36 2x16GB;
- блок питания Corsair RM1000X;
- операционная система Windows 11 22H2 (Debloated);
- видеокарта ASUS RTX 3070 Ti TUF/Gigabyte RX 6800 Gaming.