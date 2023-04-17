RTX 3070 Ti намного дороже, чем RX 6800. И при этом... хуже

В игре Hogwarts Legacy на DX12, с пресетом Ultra, TAA High в 1080p средняя частота кадров равнялась 96 к/с (с RX 6800) и 86 к/с (c RTX 3070 Ti), в 1440p - 72 к/с и 60 к/с, в 1440p с DLSS/FSR2 Quality - 96 к/с и 86 к/с соответственно.

Call of Duty: Warzone 2.0 запускалась с DX12, пресетом Balanced, SMAA T2X, AA Ultra. В среднем в игре удалось получить в 1080p - 221 к/с (RX 6800) и 165 к/с (RTX 3070 Ti), в 1440p - 172 к/с и 121 к/с, в 1440p с DLSS Quality/FSR Ultra Quality - 208 к/с и 152 к/с соответственно.

Assassin's Creed: Valhalla шла с DX12, пресетом Very High, 100% Scale. Средний FPS в 1080p составил в этом случае 159 к/с (с RX 6800) и 130 к/с (с RTX 3070 Ti), в 1440p - 120 к/с и 104 к/с, в 1440p с FSR Ultra Quality - 154 к/с и 125 к/с.

Forza Horizon 5 запускалась с DX12 пресетом Ultra, TAA/FXAA off, MSAA x2. В разрешении 1080p с RX 6800 удалось получить 164 к/с в среднем, с RTX 3070 Ti - 126 к/с. В 1440p показатели были следующими: 142 к/с и 107 к/с соответственно.