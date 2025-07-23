RTX 3080 Ti 12 ГБ сравнили с RX 6800 XT 16 ГБ в играх

Тестовый стенд включал матплату ASUS ROG STRIX X670E-F, оперативную память G.SKILL 16GBX2 32GB DDR5 6000MHZ CL30, процессор AMD RYZEN 7 7700X, систему охлаждения LIAN LI GALAHAD 360 AIO, накопитель WD BLACK SN850X, блок питания COOLER MASTER MWE 1250 WATT ATX 3.0, корпус Lian Li Lancool III RGB.

Marvel's Spider-Man 2 запускалась с графикой Very High. Средняя частота кадров в этой игре находилась на уровне 50 к/с (3080 Ti) и 43 к/с (6800 ХТ).

Indiana Jones and the Great Circle шла с пресетом High. В среднем здесь производительность была в районе 64 к/с (3080 Ti) и 43 к/с (6800 ХТ).

Horizon Forbidden West тестировалась на настройках графики Very High. Средний FPS в ней составлял 55 к/с (3080 Ti) и 50 к/с (6800 ХТ).

В игре Senua's Saga Hellblade II с высоким пресетом средняя частота кадров равнялась 43 к/с (3080 Ti) и 36 к/с (6800 ХТ).

Call of Duty: Black Ops 6 шла с ультра-графикой и средней производительностью на уровне 74 к/с (3080 Ti) и 83 к/с (6800 ХТ).

Call of Duty: Modern Warfare 3 запускалась тоже с ультра-графикой. В среднем здесь FPS составлял 70 к/с (3080 Ti) и 77 к/с (6800 ХТ).