RTX 3080 Ti в ноутбуках — маломощный маркетинг или стоит брать?

Авторы канала Benchmarks for Gamers в выпуске на YouTube протестировали в 1440p в 17 играх ноутбучную RTX 3080 Ti. Среди игр были Forza Horizon 5, Halo Infinite, Call of Duty: Vanguard, Cyberpunk 2077, Ghostwire: Tokyo, God of War, Doom Eternal, F1 2021, Dying Light 2, Kena: Bridge of Spirits, Microsoft Flight Simulator, Watch Dogs: Legion, Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6, Tiny Tina's Wonderlands, Marvel's Guardians of the Galaxy, Fortnite.

В Forza Horizon 5 с настройками Extreme средняя частота кадров равнялась 74,5 к/с.

Call of Duty: Vanguard запускалась с ультра-пресетом. Средний показатель производительности находился в ней на уровне 90,5 к/с.

Cyberpunk 2077 с отключенными DLSS и RT и ультра-пресетом шла со средней частотой кадров в пределах 52,5 к/с. А с ультра-настройками графики, RT Ultra и DLSS Quality средняя производительность равнялась 42,5 к/с.

В F1 2021 на ультра-настройках и с RT Medium среднее значение производительности равнялось 87 к/с.