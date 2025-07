RTX 4050 в толстых ноутбуках оказалась на 23% быстрее версии в тонких моделях

Игра Marvel's Spiderman 2 запускалась с высоким пресетом и средней производительностью на уровне 39 к/с (65 Вт) и 49 к/с (140 Вт).

The Last of US II тестировалась с графикой High. В среднем в этой игре удалось получить 40 к/с (65 Вт) и 57 к/с (140 Вт).

Cyberpunk Phantom Liberty шла с ультра-пресетом. Средняя частота кадров в ней составляла 44 к/с (65 Вт) и 49 к/с (140 Вт).

В игре Counter Strike 2 на настройках графики Very High средняя производительность находилась в районе 113 к/с (65 Вт) и 132 к/с (140 Вт).

Warzone 3 запускалась с графикой Extreme. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 56 к/с (65 Вт) и 72 к/с (140 Вт).

Вывод

Asus TUF F15 с TGP 140 Вт оказался быстрее Lenovo LOQ Essential с TGP 65 Вт на 23% (63 к/с и 51 к/с соответственно).

Характеристики Asus TUF F15- FX507VU-LP210WS:

процессор Intel i7 13620H | 10cores 16threads | up to 4.9Ghz;

оперативная память 16GB DDR5 4800Mhz;

видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6, TGP 140W;

дисплей 15.6-inch, FHD (1920 x 1080) 16:9, 144Hz Refresh Rate, 250 nits Brightness;

накопитель 512GB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD;

операционная система Windows 11.

Характеристики Lenovo LOQ Essential 15IAX9E: