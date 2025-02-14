Компьютеры
Опубликовано 14 февраля 2025, 00:45
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RTX 4060 8 ГБ против 3060 12 ГБ: кто быстрее?

Разница между ними составила почти 20%
RTX 4060 8 ГБ сравнили с 3060 12 ГБ в современных играх. На YouTube-канале PC Support & Gaming Test выяснили, какой средней производительности можно ожидать в 1080p от RTX 3060 и RTX 4060.
RTX 4060 8 ГБ против 3060 12 ГБ: кто быстрее?
© PC Support & Gaming Test

Black Myth: Wukong шла с графикой Medium, RT Off, DLSS Native. Средняя частота кадров здесь составляла 70 к/с (4060) и 61 к/с (3060).

Forza Horizon 5 тестировалась с ультра-пресетом, RT On. Средний FPS в этой игре находился в районе 98 к/с (4060) и 81 к/с (3060).

Hogwarts Legacy запускалась с высоким пресетом. Средняя производительность в ней равнялась 95 к/с и 86 к/с (с 4060 и 3060 соответственно).

В игре Marvel’s Spider-Man 2 с графикой Very High удалось в среднем получить 59 к/с (RTX 4060) и 52 к/с (RTX 3060).

The Last of Us Part 1 шла на настройках графики High. В среднем здесь частота кадров равнялась 71 к/с (4060) и 63 к/с (3060).

RTX 4060 8 ГБ против 3060 12 ГБ: кто быстрее?
© PC Support & Gaming Test

Со всеми результатами тестирования вы можете ознакомиться в видео ниже.

Вывод

В целом RTX 3060 отставала от 4060 в играх на 18% (68 к/с и 80 к/с соответственно).

Тестовый стенд:

  • видеокарта Galax GeForce RTX 4060 1-Click OC 2X 8GB GDDR6/GIGABYTE GeForce RTX 3060 Eagle OC 12GB GDDR6;
  • процессор AMD Ryzen 5 5600X;
  • оперативная память Corsair Vengeance LPX 32GB (2 X 16GB) DDR4 3200 MHz;
  • матплата MSI B550M PRO-VDH WiFi;
  • блок питания Corsair CX750M 750W;
  • накопитель WD Green 2x1TB M.2 NVMe Gen 3;
  • система охлаждения Cooler Master MasterLiquid ML240L ARGB V2.