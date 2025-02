RTX 4060 8 ГБ против 3060 12 ГБ: кто быстрее?

Black Myth: Wukong шла с графикой Medium, RT Off, DLSS Native. Средняя частота кадров здесь составляла 70 к/с (4060) и 61 к/с (3060).

Forza Horizon 5 тестировалась с ультра-пресетом, RT On. Средний FPS в этой игре находился в районе 98 к/с (4060) и 81 к/с (3060).

Hogwarts Legacy запускалась с высоким пресетом. Средняя производительность в ней равнялась 95 к/с и 86 к/с (с 4060 и 3060 соответственно).

В игре Marvel’s Spider-Man 2 с графикой Very High удалось в среднем получить 59 к/с (RTX 4060) и 52 к/с (RTX 3060).

The Last of Us Part 1 шла на настройках графики High. В среднем здесь частота кадров равнялась 71 к/с (4060) и 63 к/с (3060).