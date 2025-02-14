RTX 4060 8 ГБ против 3060 12 ГБ: кто быстрее?Разница между ними составила почти 20%
Black Myth: Wukong шла с графикой Medium, RT Off, DLSS Native. Средняя частота кадров здесь составляла 70 к/с (4060) и 61 к/с (3060).
Forza Horizon 5 тестировалась с ультра-пресетом, RT On. Средний FPS в этой игре находился в районе 98 к/с (4060) и 81 к/с (3060).
Hogwarts Legacy запускалась с высоким пресетом. Средняя производительность в ней равнялась 95 к/с и 86 к/с (с 4060 и 3060 соответственно).
В игре Marvel’s Spider-Man 2 с графикой Very High удалось в среднем получить 59 к/с (RTX 4060) и 52 к/с (RTX 3060).
The Last of Us Part 1 шла на настройках графики High. В среднем здесь частота кадров равнялась 71 к/с (4060) и 63 к/с (3060).
Со всеми результатами тестирования вы можете ознакомиться в видео ниже.
Вывод
В целом RTX 3060 отставала от 4060 в играх на 18% (68 к/с и 80 к/с соответственно).
Тестовый стенд:
- видеокарта Galax GeForce RTX 4060 1-Click OC 2X 8GB GDDR6/GIGABYTE GeForce RTX 3060 Eagle OC 12GB GDDR6;
- процессор AMD Ryzen 5 5600X;
- оперативная память Corsair Vengeance LPX 32GB (2 X 16GB) DDR4 3200 MHz;
- матплата MSI B550M PRO-VDH WiFi;
- блок питания Corsair CX750M 750W;
- накопитель WD Green 2x1TB M.2 NVMe Gen 3;
- система охлаждения Cooler Master MasterLiquid ML240L ARGB V2.