Компьютеры
Опубликовано 18 февраля 2025, 09:00
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RTX 4060 сравнили с легендарной RX 5700 XT в играх

4060 оказалась немного быстрее
В одном из выпусков на YouTube-канале NJ Tech продемонстрировали, какой производительности в 1080p можно ожидать от RX 5700 XT и RTX 4060.
RTX 4060 сравнили с легендарной RX 5700 XT в играх
© NJ Tech

STALKER 2 шла с высоким пресетом, TAA Native. Средняя частота кадров в этой игре находилась в районе 48 к/с (RX 5700 XT) и 59 к/с (RTX 4060).

Cyberpunk 2077 тестировалась с графикой Ultra. В среднем здесь FPS составлял 50 к/с (5700 ХТ) и 62 к/с (4060).

PUBG Battlegrounds запускалась на настройках графики Ultra, 100 Scale. Средняя производительность в ней равнялась 142 к/с (5700 ХТ) и 154 к/с (4060).

В игре Counter Strike 2 с высоким пресетом удалось получить в среднем 222 к/с (5700 ХТ) и 242 к/с (4060).

RTX 4060 сравнили с легендарной RX 5700 XT в играх
© NJ Tech

Со всеми результатами тестирования вы можете ознакомиться ниже в видео.

Вывод

В среднем во всех 15 протестированных проектах RX 5700 XT была медленнее, чем RTX 4060, на 17% (72 к/с и 84 к/с соответственно).

Тестовый стенд:

  • процессор AMD Ryzen 5 7600X;
  • матплата MSI PRO X670-P WIFI;
  • оперативная память 32GB (2×16GB) DDR5 6400MHz CL32;
  • система охлаждения MSI MEG Coreliquid S360 CPU Liquid Cooler;
  • блок питания CORSAIR RM1000X — 1000 Watt PSU;
  • SSD WD BLUE SN570 2TB;
  • операционная система Windows 11 Pro (x64) Build 24H2;
  • видеокарта ASUS RX 5700 XT TUF GAMING OC/MSI RTX 4060 VENTUS.