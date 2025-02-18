RTX 4060 сравнили с легендарной RX 5700 XT в играх

Опубликовано 18 февраля 2025, 09:001 мин.
RTX 4060 сравнили с легендарной RX 5700 XT в играх4060 оказалась немного быстрее
В одном из выпусков на YouTube-канале NJ Tech продемонстрировали, какой производительности в 1080p можно ожидать от RX 5700 XT и RTX 4060.
STALKER 2 шла с высоким пресетом, TAA Native. Средняя частота кадров в этой игре находилась в районе 48 к/с (RX 5700 XT) и 59 к/с (RTX 4060).
Cyberpunk 2077 тестировалась с графикой Ultra. В среднем здесь FPS составлял 50 к/с (5700 ХТ) и 62 к/с (4060).
PUBG Battlegrounds запускалась на настройках графики Ultra, 100 Scale. Средняя производительность в ней равнялась 142 к/с (5700 ХТ) и 154 к/с (4060).
В игре Counter Strike 2 с высоким пресетом удалось получить в среднем 222 к/с (5700 ХТ) и 242 к/с (4060).
Со всеми результатами тестирования вы можете ознакомиться ниже в видео.
Вывод
В среднем во всех 15 протестированных проектах RX 5700 XT была медленнее, чем RTX 4060, на 17% (72 к/с и 84 к/с соответственно).
Тестовый стенд:
- процессор AMD Ryzen 5 7600X;
- матплата MSI PRO X670-P WIFI;
- оперативная память 32GB (2×16GB) DDR5 6400MHz CL32;
- система охлаждения MSI MEG Coreliquid S360 CPU Liquid Cooler;
- блок питания CORSAIR RM1000X — 1000 Watt PSU;
- SSD WD BLUE SN570 2TB;
- операционная система Windows 11 Pro (x64) Build 24H2;
- видеокарта ASUS RX 5700 XT TUF GAMING OC/MSI RTX 4060 VENTUS.
Источник: NJ Tech
Автор:Валерия Филимонова
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