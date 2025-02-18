RTX 4060 сравнили с легендарной RX 5700 XT в играх

STALKER 2 шла с высоким пресетом, TAA Native. Средняя частота кадров в этой игре находилась в районе 48 к/с (RX 5700 XT) и 59 к/с (RTX 4060).

Cyberpunk 2077 тестировалась с графикой Ultra. В среднем здесь FPS составлял 50 к/с (5700 ХТ) и 62 к/с (4060).

PUBG Battlegrounds запускалась на настройках графики Ultra, 100 Scale. Средняя производительность в ней равнялась 142 к/с (5700 ХТ) и 154 к/с (4060).

В игре Counter Strike 2 с высоким пресетом удалось получить в среднем 222 к/с (5700 ХТ) и 242 к/с (4060).