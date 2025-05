RTX 4060 Ti или б/у RTX 3080: кто быстрее

Hellblade II шла с пресетом High. Средняя частота кадров в этой игре находилась в районе 51 к/с (4060 Ti) и 60 к/с (3080).

Last of Us тестировалась с ультра-графикой. В среднем удалось получить в ней 56 к/с (4060 Ti) и 91 к/с (3080).

Игра Baldurs Gate запускалась с пресетом Ultra. Средний FPS в ней составлял 123 к/с (4060 Ti) и 164 к/с (3080).

В игре Forza Horizon 5 с ультра-пресетом удалось получить в среднем 131 к/с (4060 Ti) и 122 к/с (3080).

GTA 5 шла с Ultra Details. Средняя производительность здесь равнялась 119 к/с (4060 Ti) и 135 к/с (3080).

Doom Eternal запускалась с графикой Ultra. В среднем частота кадров в этой игре находилась в районе 264 к/с (4060 Ti) и 301 к/с (3080).

Spiderman Remastered запускалась с пресетом Very High, RT On. Средний FPS здесь составлял 94 к/с (4060 Ti) и 113 к/с (3080).

Вывод

В целом разница по среднему FPS между 4060 Ti и 3080 составила 26% (105 к/с и 132 к/с соответственно).

Тестовый стенд: