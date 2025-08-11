RTX 4060 Ti сравнили с 5060 Ti в 4K

Doom Eternal шла с Nightmare Preset. Средняя частота кадров в этой игре находилась в районе 83 к/с (4060 Ti) и 113 к/с (5060 Ti).

God of War запускалась с графикой Ultra. Средний FPS здесь был на уровне 41 к/с (4060 Ti) и 56 к/с (5060 Ti).

Игра Ghost of Tsushima тестировалась с пресетом Medium. В среднем удалось в ней получить 42 к/с (4060 Ti) и 43 к/с (5060 Ti).

В игре Statrfield на высоких настройках графики средняя производительность составляла 36 к/с (4060 Ti) и 39 к/с (5060 Ti).

Hellblade II шла с пресетом Medium. Средняя частота кадров в ней равнялась 20 к/с (4060 Ti) и 28 к/с (5060 Ti).

Kingdom Come Deliverance запускалась на настройках графики Very High. Средний FPS в этой игре составлял 49 к/с и 50 к/с (с 4060 Ti и 5060 Ti соответственно).

Игра Warzone тестировалась с пресетом Balanced. Средняя производительность в ней находилась в районе 68 к/с (4060 Ti) и 149 к/с (5060 Ti).

GTA 5 шла с Ultra Details. В среднем частота кадров в этой игре составляла 40 к/с (4060 Ti) и 59 к/с (5060 Ti).

Вывод

В целом 5060 Ti оказалась на 39% (61 к/с и 44 к/с соответственно) быстрее, чем 4060 Ti.