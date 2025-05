RTX 4060 Ti сравнили с б/ушной RTX 3080 в играх

AC Odyssey запускалась с ультра-пресетом. В среднем производительность была в ней на уровне 77 к/с (4060 Ti) и 96 к/с (3080).

RDR 2 шла с High Details. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 78 к/с (4060 Ti) и 101 к/с (3080).

В игре Doom Eternal с графикой Nightmare в среднем частота кадров составляла 189 к/с (4060 Ti) и 233 к/с (3080).

Hellblade 2 шла с высоким пресетом. Средний FPS в ней был в районе 35 к/с (4060 Ti) и 46 к/с (3080).

Last of Us запускалась на высоких настройках графики. Средняя производительность в этой игре равнялась 55 к/с (4060 Ti) и 83 к/с (3080).

Игра GTA 5 тестировалась с Ultra Details, 4X AA. Средняя частота кадров в ней была на уровне 95 к/с (4060 Ti) и 112 к/с (3080).

Metro Exodus запускалась с High Details. Средний FPS в ней составлял 73 к/с (4060 Ti) и 94 к/с (3080).

Spiderman Remastered шла на настройках графики Very High, RT On. В среднем удалось получить в ней 63 к/с (4060 Ti) и 78 к/с (3080).

Вывод

RTX 3080 оказалась по среднему FPS быстрее 4060 Ti на 32% (79 к/с и 104 к/с соответственно).

Тестовый стенд: