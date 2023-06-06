RTX 4060 Ti все считают провалом. Но это вы ещё не видели результаты Radeon RX 7600

В игре Resident Evil 4 Remake на DX12, а также с пресетом Prioritize, FXAA+TAA, Ray-Tracing off в 1080p в среднем удалось получить 84 к/с (с RX 7600) и 135 к/с (с RTX 4060 Ti), в 1440p - 57 к/с и 93 к/с, в 1440p с FSR2 Quality - 73 к/с и 120 к/с соответственно.

Call of Duty: Modern Warfare II запускалась с ультра-пресетом, SMAA T2X и на DX12. В Full HD средняя частота кадров с видеокартой RX 7600 составляла 131 к/с, с RTX 4060 Ti - 120 к/с, в 1440p - 87 и 84 к/с соответственно, в 1440p с DLSS/FSR2 Quality - 119 к/с и 114 к/с.

Assassin's Creed: Valhalla шла с пресетом Ultra High, 100% Scale и на DX12. В среднем в этой игре в 1080p производительность равнялась 104 к/с и 116 к/с (с RX 7600 и RTX 4060 Ti соответственно), в 1440p - 74 и 91 к/с, в 1440p с FSR1 Quality - 98 к/с и 112 к/с.

В Red Dead Redemption 2 с пресетом Max, текстурами и тенями Ultra, TAA, на DX12 средний FPS в Full HD составил 82 к/с (RX 7600) и 94 к/с (RTX 4060 Ti). В разрешении 1440p удалось в среднем получить 64 к/с и 74 к/с соответственно, в 1440p с DLSS/FSR2 Quality - 77 к/с и 87 к/с.

Forza Horizon 5 запускалась на настройках графики Extreme и на DX12. В 1080p средняя производительность в этой игре равнялась 95 к/с (с RX 7600) и 133 к/с (с RTX 4060 Ti), в 1440p - 77 к/с и 110 к/с.

С остальными замерами вы можете ознакомиться ниже.