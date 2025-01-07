RTX 4090 попытались охладить самыми мелкими вентиляторами из возможных

Для охлаждения RTX 4090 ведущий взял радиатор Alphacool и два маленьких 40-миллимитровых вентилятора, соединённых друг с другом.

После включения вентиляторов в Remnant 2 потребляемая мощность платы составляла около 300 Вт. Всего через пару минут температура воды равнялась 38 градусам, и она продолжала увеличиваться. Через 5 минут она достигла 45 градусов.

При тестировании в 450 Вт (эксперт переключился на 3D Mark Speedway) температура воды росла, но очень медленно. В конце концов она через 30 минут выравнивается до 59,5 градусов и больше не поднимается. Поэтому да, в теории охладить RTX 4090 при помощи маленьких вентиляторов реально.

Эксперимент завершился тем, что система просто отключилась. Это было связано с тем, что вентиляторы больше не могли работать на 100%, как раньше, из-за перегрева.