RTX 5050 8 ГБ оказалась лишь на 11% быстрее старой RTX 3060 12 ГБ в играх

Тестовый стенд включал процессор Intel 12400F, матплату B760 DDR5, оперативную память 32 ГБ DDR5, SSD SATA KingSpec на 1 ТБ, кулер на 4 теплотрубки.

В CS 2 с пресетом Medium 5050 была немного впереди, а вот в Fortnite ситуация противоположная: чуть лучше выглядит 3060. Но если вы любите в целом Fortnite, то обеих видеокарт вам хватит за глаза.

Cronos запускался с высокими настройками графики и с DLSS "Качество". С 3060 средний FPS был в районе 60 к/с, а с 5050 - около 40 к/с. При включении генерации кадров и снижении пресета до среднего на 5050 производительность повысилась до 100+ к/с.

Игра Kingdom Come Deliverance 2 шла с максимальными настройками, DLSS. Средняя частота кадров составляла с 3060 - 97 к/с, с 5050 - 81 к/с.

В Stalker 2 на средних настройках и с DLSS 3060 выдавала около 60 к/с, 5050 с теми же параметрами и ещё генерацией кадров - 80 к/с.

Cyberpunk 2077 шёл с высоким пресетом и с генерацией кадров на 5050. Даже в перестрелках у 3060 средний FPS находился в районе 90 к/с, а у 5050 - около 120 к/с.