RTX 5050 сравнили с 4060 в 17 играх

RTX 5050 сравнили с 4060 в 17 играхРазница составила всего 6%
Тестовый стенд включал процессор Intel Core i7 13700 5.2GHz, видеокарту ZOTAC GeForce RTX 5050 8GB GDDR6 Twin Edge/MSI GeForce RTX 4060 8GB GDDR6 Ventus X2, матплату ASUS ROG Strix B760-A, оперативную память DDR5 32GB Corsair Vengeance PRO 6000Mhz 2X16GB, NVME Samsung 990 PRO 2TB/Samsung 990 PRO 4TB, HDD 8TB WD Purple WD82PURZ 256MB Cache/8TB Gold 8 To WD8004FRYZ 256MB Cache, блок питания ASUS ROG STRIX 1000W Gold Aura White Edition, операционную систему Windows 11 Pro Build 22631.
Assassins Creed Shadows запускалась с пресетом High, TAA. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 45 к/с (RTX 5050) и 49 к/с (RTX 4060).
Black Myth Wukong тестировалась тоже на высоких настройках графики, с TSR 100. В среднем FPS здесь составлял 50 к/с в обоих случаях.
Cyberpunk 2077 шла с ультра-пресетом. Средняя производительность в ней была на уровне 80 к/с (5050) и 78 к/с (4060).
В игре GTA V Enhanced с ультра-графикой в среднем удалось получить 137 к/с (5050) и 144 к/с (4060).
Red Dead Redemption 2 запускалась на настройках графики Ultra. Средняя частота кадров в этой игре составляла 59 к/с (5050) и 64 к/с (4060).
Игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl шла с пресетом High, TAA. Средний FPS в ней находился в районе 62 к/с (5050) и 65 к/с (4060).
The Last of Us Part II тестировалась с графикой High, настройками графиками TAA. В среднем удалось здесь получить 89 к/с (5050) и 88 к/с (4060).
Со всеми результатами вы можете ознакомиться ниже, посмотрев видео. Всего запускалось 17 игр: Assassins Creed Shadows, Black Myth Wukong, Cyberpunk 2077, Far Cry 6, Ghost of Tsushima, God of War Ragnarok, GTA V Enhanced, Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West, Kingdom Come Deliverance 2, Mafia: The Old Country, Monster Hunter Wilds, Red Dead Redemption 2, Silent Hill 2, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Stellar Blade, The Last of Us Part II.
Вывод
В среднем RTX 4060 в 1080р обгоняла 5050 на 6% (77 к/с и 73 к/с соответственно).