RTX 5060 8 ГБ или Arc B580 12 ГБ: что купить в новый бюджетный ПК

RTX 5060 8 ГБ или Arc B580 12 ГБ: что купить в новый бюджетный ПКВсё зависит от ваших потребностей
RTX 5060 и Arc B580 стоят примерно одинаково. Но какую из этих видеокарт всё-таки лучше покупать для игр?
Тестовый стенд включал процессор Ryzen 7 7700X, оперативную память 32 ГБ 6000 МГц DDR5, 4 ТБ NVME M.2 SSD, матплату Asus ROG Strix B650, блок питания 1200W 80+ Gold.
Видеокарты тестировались в 1440р и 1080р. Warzone шла с пресетом Balanced. Средний FPS находился в ней на уровне 80-90 к/с (B580) и 100-110 к/с (5060).
Marvel Rivals запускалась на В580 с XeSS около 80% и со средним пресетом. Удалось получить в итоге в среднем 120 к/с. Nvidia тестировалась с теми же самыми настройками и с DLSS Balanced. Играть на 5060 оказалось гораздо комфортнее.
В игре The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered с рендерингом 100%, средним пресетом, FXAA, без трассировки и масштабирования в среднем FPS составлял 30-40 к/с (B580) в 1440р. При масштабе рендеринга 70% средняя частота кадров была уже на уровне 50 FPS с лишним. Далее ведущий включил XeSS Balanced и производительность увеличилась вдвое. На 5060 без DLSS удалось получить чуть больше 40 к/с в среднем, а после активации DLSS - около 50 к/с, с генерацией кадров FSR - больше 60 к/с, после переключения на низкие настройки - около 80 к/с.
Helldivers шла на средних настройках графики в 1440р. С В580 производительность была в районе 60 к/с, При установке Render Scale на Balanced FPS поднялся выше 100, но разрешение снизилось до 1080р или меньше. Со средним пресетом на 5060 удалось получить в среднем 80 к/с.
Игра Clair Obscur: Expedition 33 запускалась с пресетом Medium, масштабированием XeSS на В580. С этой видеокартой частота кадров в среднем составляла 40-50 к/с, при переводе XeSS на Ultra Quality - 60-70 к/с. С RTX 5060 дела обстояли вновь намного лучше. Она тестировалась со средними настройками графики, DLSS DLAA и выдавала 55 к/с в среднем. При переводе DLSS в "качество" FPS стал на уровне 80-90 к/с.
Далее видеокарты сравнили в 1080р. В CS 2 удалось с низким пресетом получить в среднем 426 к/с (В580) и 596 к/с (5060), в Black Myth: Wukong со средним пресетом - 57 к/с и 59 к/с соответственно, в Monster Hunter Wilds на средних настройках - 59 к/с и 75 к/с соответственно. В 3D Mark Time Spy Arc B580 набрал 14 324 балла, а 5060 - 13 625.
Вывод
Во всех играх RTX 5060 показывала себя быстрее B580 в 1440р. То же самое касается разрешения 1080р. Хотя, конечно, за ту цену, которая у Nvidia, хочется получить больше видеопамяти.
Если вам нужно именно 12 ГБ видеопамяти и вы беспокоитесь о том, будет ли видеокарта тянуть через несколько лет новые игры, то лучше брать Intel Arc B580. Но если вы хотите иметь максимальную мощность прямо из коробки, то покупайте RTX 5060.