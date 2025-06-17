RTX 5060 8 ГБ или Arc B580 12 ГБ: что купить в новый бюджетный ПК

RTX 5060 и Arc B580 стоят примерно одинаково. Но какую из этих видеокарт всё-таки лучше покупать для игр?

Тестовый стенд включал процессор Ryzen 7 7700X, оперативную память 32 ГБ 6000 МГц DDR5, 4 ТБ NVME M.2 SSD, матплату Asus ROG Strix B650, блок питания 1200W 80+ Gold.

Видеокарты тестировались в 1440р и 1080р. Warzone шла с пресетом Balanced. Средний FPS находился в ней на уровне 80-90 к/с (B580) и 100-110 к/с (5060).

Marvel Rivals запускалась на В580 с XeSS около 80% и со средним пресетом. Удалось получить в итоге в среднем 120 к/с. Nvidia тестировалась с теми же самыми настройками и с DLSS Balanced. Играть на 5060 оказалось гораздо комфортнее.

В игре The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered с рендерингом 100%, средним пресетом, FXAA, без трассировки и масштабирования в среднем FPS составлял 30-40 к/с (B580) в 1440р. При масштабе рендеринга 70% средняя частота кадров была уже на уровне 50 FPS с лишним. Далее ведущий включил XeSS Balanced и производительность увеличилась вдвое. На 5060 без DLSS удалось получить чуть больше 40 к/с в среднем, а после активации DLSS - около 50 к/с, с генерацией кадров FSR - больше 60 к/с, после переключения на низкие настройки - около 80 к/с.