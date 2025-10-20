RTX 5060 или RTX 3070: кто быстрее?5060 обгоняла 3070 в среднем на 8%
Тестовый стенд включал процессор Ryzen 9 7900X, матплату ASRock B650M HDV M2, оперативную память 2x16 ГБ DDR5 6000 МГц, видеокарты Zotac Twin Edge RTX 3070 8 ГБ DDR6 Dual Fans и Galax One Click OC RTX 5060 8 ГБ DDR7 Dual Fan.
A Plague Tale Requiem запускалась с пресетом Medium. Средняя частота кадров в этой игре составляла 89 к/с (3070) и 80 к/с (5060).
Alan Wake тестировалась на настройках графики High. В среднем здесь удалось получить 60 к/с (3070) и 61 к/с (5060).
The Witcher 3 шёл с высоким пресетом. Средняя производительность в этой игре равнялась 149 к/с (3070) и 143 к/с (5060).
Kingdom Come Deliverance шла с графикой High. Средний FPS здесь составлял 179 к/с (3070) и 175 к/с (5060).
COD Warzone запускалась с ультра-графикой. RTX 3070 выдавала в ней в среднем 93 к/с, RTX 5060 - 184 к/с.
Baldurs Gate тестировалась с ультра-пресетом. Средняя частота кадров в этой игре составляла 127 к/с (3070) и 135 к/с (5060).
Doom Eternal шла на настройках графики Ultra. Средняя производительность здесь равнялась 238 к/с (3070) и 239 к/с (5060).
В игре Cyberpunk 2077 с ультра-пресетом, RT Off удалось в среднем получить 87 к/с (3070) и 92 к/с (5060).
Hellblade 2 запускалась с высоким пресетом. Средняя частота кадров в ней была на уровне 46 к/с (с 3070) и 51 к/с (с 5050).
AC Mirage запускалась с пресетом Ultra High. Средняя частота кадров в ней находилась в районе 105 к/с (3070) и 116 к/с (5060).
CS 2 тестировалась с графикой Very High. Средний FPS в этой игре составлял 203 к/с (3070) и 213 к/с (5060).
Last of Us шла с ультра-графикой. В среднем в этой игре удалось получить 41 к/с (3070) и 59 к/с (5060).
В игре Silent Hill 2 с графикой Epic средняя производительность равнялась 50 к/с (3070) и 53 к/с (5060).
Ghost of Tsushima запускалась с высоким пресетом. Средняя частота кадров здесь составляла 106 к/с (3070) и 109 к/с (5060).
Indiana Jones шла с графикой High. В среднем производительность в этой игре была в районе 65 к/с (3070) и 66 к/с (5060).
Игра Spiderman Remastered запускалась на настройках графики 81 к/с (3070) и 99 к/с (5060).
В Oblivion Remastered с пресетом Ultra средняя частота кадров находилась на уровне 45 к/с (3070) и 50 к/с (5060).
Stalker 2 запускалась с графикой High. Средний FPS в этой игре составлял 69 к/с (3070) и 63 к/с (5060).
Вывод
В целом RTX 5060 обгоняла 3070 на 8% во всех играх по среднему FPS (110 к/с и 102 к/с соответственно).