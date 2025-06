RTX 5060 обошла хвалёную Intel B580 и даже догнала RTX 3070 Ti в сравнительном тесте

Тестировались вместе с RTX 5060 такие видеокарты, как 4060, 4060 Ti, 3070 Ti и В580. В рабочих задачах были и другие варианты. В580 - единственная модель с 12 ГБ видеопамяти, у остальных её было 8 ГБ.

Clair Obscur: Expedition 33 шла в 1080р с высоким пресетом. По итогу В580 оказалась хуже всех, а 5060 - на втором месте после 3070 Ti (с 73 к/с против 74 к/с в среднем). Также 5060 опережала 4060 на 21%, а 4060 Ti - на 4%. При переходе в 1440р на средние настройки графики 5060 опережала В580 на 32%, 4060 - на 24%, при этом 3070 Ti обогнала 5060 на 8%.

Со всеми замерами вы можете ознакомиться ниже. Запускались также такие игры, как Indiana Jones, Oblivion Remastered, Assassin’s Creed Shadows, Last of Us 2, а из рабочих программ - Adobe Premiere 2025, V-Ray, Topaz Video Ai. Проверяли 5060 и в нейросетях.