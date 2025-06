RTX 5060 сравнили с 4060 и 3060 и подсчитали прирост быстродействия

Игра Horizon Forbidden West запускалась с пресетом High. Средняя производительность в ней была на уровне 36 к/с (3060), 44 к/с (4060) и 55 к/с (5060).

В God Of War Ragnarok на настройках графики High средний FPS находился в районе 49 к/с (3060), 64 к/с (4060) и 81 к/с (5060).

Silent Hill 2 Remake тестировалась с графикой Medium. В среднем здесь частота кадров составляла 43 к/с (3060), 52 к/с (4060) и 61 к/с (5060).

Stalker 2: Heart Of Chornobyle шла с пресетом Low. Удалось в этой игре в среднем получить 43 к/с (3060), 47 к/с (4060), 61 к/с (5060).

Игра The Last Of Us Part 2 тестировалась с пресетом Custom. Средняя частота кадров в ней была в районе 47 к/с (3060), 50 к/с (4060) и 62 к/с (5060).

Вывод

Разница между RTX 3060 и 4060 по среднему FPS во всех играх составляла 17,5% (40 к/с и 47 к/с соответственно), между 3060 и 5060 - 47,5% (40 к/с и 59 к/с соответственно).

Характеристики игровой сборки: