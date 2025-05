RTX 5060 Ti 8 ГБ оказалась «бессмысленной» видеокартой по итогам тестов

The Elder Scrolls IV: Oblivion шла со средними настройками графики в Full HD и 2К. В обоих разрешениях по FPS разницы между видеокартами почти нет.

Kingdom Come: Deliverance тестировалась с ультра-пресетом в 1080р и без DLSS. Результат был схожим. В 2К у версии на 16 ГБ - 60 к/с, на 8 ГБ - 50 к/с.

Игра Stalker 2 идёт на обеих видеокартах примерно одинаково с высоким пресетом. Аналогичные результаты в 2К и 1080р в Last of Us.

Вывод

В целом если вы выбираете между RTX 5060 Ti на 8 и 16 ГБ, то лучше доплатить и взять версию с большим количеством видеопамяти. При этом для Full HD покупать 5060 Ti на 16 ГБ странно, потому что памяти у вас будет слишком много для таких задач. Однако версии с 8 ГБ не хватит в любом случае для полноценной игры в 1080р.