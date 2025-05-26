RTX 5060 Ti 8 ГБ оказалась «бессмысленной» видеокартой по итогам тестов

В целом важно понимать, что RTX 5060 Ti на 8 ГБ - это решение только под Full HD. При этом 5060 Ti с 16 ГБ может запустить игры и в 1440р. Тестовый стенд включал процессор 7500F.

Black Myth: Wukong в 1080р без лучей и с ультра-графикой шла с 68 к/с на 8 ГБ и 67 к/с на 16 ГБ. В 2К с избыточной выборкой 75% - 71 к/с в обоих случаях.

Cyberpunk 2077 запускалась в 2К с впечатляющими настройками, DLSS "качество". Удалось получить в итоге 53 к/с (8 ГБ) и 58 к/с (16 ГБ) в среднем.

В новой игре Doom в 2К со средним пресетом версия на 16 ГБ оказалась быстрее минимум на 10 к/с: 50 к/с против 40 к/с. В 1080р особых проблем нет.