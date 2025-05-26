RTX 5060 Ti 8 ГБ оказалась «бессмысленной» видеокартой по итогам тестов

RTX 5060 Ti 8 ГБ оказалась «бессмысленной» видеокартой по итогам тестовЛучше доплатить и взять версию на 16 ГБ
В целом важно понимать, что RTX 5060 Ti на 8 ГБ - это решение только под Full HD. При этом 5060 Ti с 16 ГБ может запустить игры и в 1440р. Тестовый стенд включал процессор 7500F.
Black Myth: Wukong в 1080р без лучей и с ультра-графикой шла с 68 к/с на 8 ГБ и 67 к/с на 16 ГБ. В 2К с избыточной выборкой 75% - 71 к/с в обоих случаях.
Cyberpunk 2077 запускалась в 2К с впечатляющими настройками, DLSS "качество". Удалось получить в итоге 53 к/с (8 ГБ) и 58 к/с (16 ГБ) в среднем.
В новой игре Doom в 2К со средним пресетом версия на 16 ГБ оказалась быстрее минимум на 10 к/с: 50 к/с против 40 к/с. В 1080р особых проблем нет.
The Elder Scrolls IV: Oblivion шла со средними настройками графики в Full HD и 2К. В обоих разрешениях по FPS разницы между видеокартами почти нет.
Kingdom Come: Deliverance тестировалась с ультра-пресетом в 1080р и без DLSS. Результат был схожим. В 2К у версии на 16 ГБ - 60 к/с, на 8 ГБ - 50 к/с.
Игра Stalker 2 идёт на обеих видеокартах примерно одинаково с высоким пресетом. Аналогичные результаты в 2К и 1080р в Last of Us.
Вывод
В целом если вы выбираете между RTX 5060 Ti на 8 и 16 ГБ, то лучше доплатить и взять версию с большим количеством видеопамяти. При этом для Full HD покупать 5060 Ti на 16 ГБ странно, потому что памяти у вас будет слишком много для таких задач. Однако версии с 8 ГБ не хватит в любом случае для полноценной игры в 1080р.