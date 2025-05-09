RTX 5060 Ti сравнили с RX 7800 XT в новых играх

RTX 5060 Ti сравнили с RX 7800 XT в новых играхИ лучшей оказалась 7800 XT
Horizon Forbidden West шла с графикой Custom. Средняя производительность в этой игре в Full HD находилась на уровне 76 к/с (RTX 5060 Ti) и 83 к/с (RX 7800 XT), в 2К - 58 к/с и 66 к/с соответственно, в 4К - 35 и 40 к/с соответственно.
Игра Cyberpunk 2077 тестировалась с пресетом Custom. В среднем удалось получить в ней в 1080р - 84 к/с (5060 Ti) и 101 к/с (7800 ХТ), в 1440р - 49 и 59 к/с соответственно, в 4К - 21 и 24 к/с соответственно.
В игре God Of War Ragnarok на настройках графики Ultra средняя частота кадров в 1080р составляла 122 к/с (5060 Ti) и 137 к/с (7800 ХТ), в 1440р - 88 и 101 к/с соответственно, в 4К - 47 и 52 к/с соответственно.
Ghost Of Tsushima запускалась с пресетом Very High. В среднем производительность здесь равнялась в 1080р 83 к/с (5060 Ti) и 131 к/с (7800 ХТ), в 1440р - 50 и 92 к/с соответственно, в 4К - 34 и 50 к/с соответственно.
Indiana Jones and TGC шла с ультра-графикой. В разрешении 1080р в среднем удалось в этой игре получить 81 к/с в обоих случаях, в 1440р - 64 к/с (5060 Ti) и 67 к/с (7800 ХТ). В 4К игру не запускали.
Игра Alan Wake 2 тестировалась с графикой Medium. Средняя производительность в ней в FHD была в районе 62 к/с (5060 Ti) и 83 к/с (7800 ХТ), в 1440р - 45 и 56 к/с соответственно, в 4К - 25 и 31 к/с соответственно.
В игре The Last Of Us с пресетом Ultra в среднем частота кадров равнялась в 1080р - 91 к/с (5060 Ti) и 118 к/с (7800 ХТ), в 1440р - 66 к/с и 86 к/с соответственно, в 4К - 36 и 49 к/с соответственно.
Silent Hill 2 Remake шла с графикой High. Средняя производительность здесь была в 1080р на уровне 76 к/с (5060 Ti) и 80 к/с (7800 ХТ), в 1440р - 44 и 52 к/с соответственно, в 4К - 23 и 25 к/с соответственно.
Hellblade 2 тестировалась на настройках графики High. В среднем удалось в этой игре получить в 1080р 57 (5060 Ti) и 77 к/с (7800 ХТ), в 1440р - 41 и 52 к/с соответственно, в 4К - 20 и 27 к/с соответственно.
В игре Starfield с пресетом Custom средняя частота кадров в 1080р составляла 62 к/с (5060 Ti) и 86 к/с (7800 ХТ), в 1440р - 48 и 68 к/с соответственно, в 4К - 31 и 43 к/с соответственно.
Игра Spider Man Remastered запускалась с графикой High. В среднем здесь производительность находилась в 1080р в районе 160 к/с (5060 Ti) и 165 к/с (7800 ХТ), в 1440р - 121 и 124 к/с соответственно, в 4К - 64 и 65 к/с соответственно.
Проект Stalker 2 шёл с пресетом Epic. Средняя производительность в 1080р в нём равнялась 61 к/с (5060 Ti) и 66 к/с (7800 ХТ), в 1440р - 44 и 50 к/с соответственно, в 4К - 24 и 27 к/с соответственно.
Вывод
Разница по среднему FPS во всех протестированных играх между 5060 Ti и 7800 ХТ в 1080р составляла 19% (85 к/с и 101 к/с соответственно), в 1440р - 22% (60 к/с и 73 к/с соответственно), в 4К - 18% (33 к/с и 39 к/с соответственно).
Тестовый стенд:
- матплата Asrock x670E PG Lightning;
- процессор AMD Ryzen 7 9800x3D @ 5.2GHz;
- оперативная память Corsair (2x16GB) 6200MHz DDR5;
- видеокарта Zotac Gaming RTX 5060 Ti 16GB GDDR7 Twin Edge/Sapphire Nitro+ RX 7800 XT 16GB GDDR6;
- операционная система Windows 10 - Version 22H2;
- M.2 SSD XPG 1TB GAMMIX S70 Blade Gen4;
- блок питания Corsair HX1000i Fully Modular (1000w).