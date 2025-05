RTX 5060 Ti сравнили с RX 7800 XT в новых играх

Horizon Forbidden West шла с графикой Custom. Средняя производительность в этой игре в Full HD находилась на уровне 76 к/с (RTX 5060 Ti) и 83 к/с (RX 7800 XT), в 2К - 58 к/с и 66 к/с соответственно, в 4К - 35 и 40 к/с соответственно.

Игра Cyberpunk 2077 тестировалась с пресетом Custom. В среднем удалось получить в ней в 1080р - 84 к/с (5060 Ti) и 101 к/с (7800 ХТ), в 1440р - 49 и 59 к/с соответственно, в 4К - 21 и 24 к/с соответственно.

В игре God Of War Ragnarok на настройках графики Ultra средняя частота кадров в 1080р составляла 122 к/с (5060 Ti) и 137 к/с (7800 ХТ), в 1440р - 88 и 101 к/с соответственно, в 4К - 47 и 52 к/с соответственно.

Ghost Of Tsushima запускалась с пресетом Very High. В среднем производительность здесь равнялась в 1080р 83 к/с (5060 Ti) и 131 к/с (7800 ХТ), в 1440р - 50 и 92 к/с соответственно, в 4К - 34 и 50 к/с соответственно.

Indiana Jones and TGC шла с ультра-графикой. В разрешении 1080р в среднем удалось в этой игре получить 81 к/с в обоих случаях, в 1440р - 64 к/с (5060 Ti) и 67 к/с (7800 ХТ). В 4К игру не запускали.

Игра Alan Wake 2 тестировалась с графикой Medium. Средняя производительность в ней в FHD была в районе 62 к/с (5060 Ti) и 83 к/с (7800 ХТ), в 1440р - 45 и 56 к/с соответственно, в 4К - 25 и 31 к/с соответственно.

В игре The Last Of Us с пресетом Ultra в среднем частота кадров равнялась в 1080р - 91 к/с (5060 Ti) и 118 к/с (7800 ХТ), в 1440р - 66 к/с и 86 к/с соответственно, в 4К - 36 и 49 к/с соответственно.