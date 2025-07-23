RTX 5060 Ti сравнили в матплатах с PCIe 3.0, 4.0 и 5.0

Indiana Jones шла на настройках графики High. В среднем в этой игре производительность находилась на уровне 81 к/с (3.0), 86 к/с (4.0), 89 к/с (5.0).

Игра Stalker 2 запускалась с пресетом Epic. Средняя частота кадров в ней составляла 49 к/с (3.0) и 50 к/с (4.0 и 5.0).

Проект The Witcher 3 тестировался с графикой Ultra и FPS 100 (3.0), 108 (4.0), 110 (5.0).

Вывод

ПК с PCIe 3.0 отставал от 4.0 на 3% (101 к/с и 104 к/с соответственно) в среднем, от 5.0 - на 5% (101 к/с и 106 к/с соответственно).