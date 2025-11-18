RTX 5070 и RX 9070 сравнили в играх с включенными DLSS4/FSR4

RTX 5070 и RX 9070 сравнили в играх с включенными DLSS4/FSR4Разница между ними составила всего 4%
Тестовый стенд включал операционную систему Windows 11 25H2, Core Isolation (HVCI) enabled, видеокарту XFX RX 9070 QuickSilver OC/ASUS Prime GeForce RTX 5070, процессор AMD Ryzen 7 9800X3D, матплату ASUS TUF Gaming X670E-Plus WIFI, оперативную память Corsair Dominator Platinum 2x16GB, 6000 CL30-36-36-76, корпус Streacom BC1 Open Benchtable, систему охлаждения MO-RA 360, EK-Quantum Velocity Full Nickel.
Всего запускалось 11 игр. Это Battlefield 6, Borderlands 4, Silent Hill f, Mafia: The Old Country, Kingdom Come: Deliverance II, Cyberpunk 2077, Ghost of Tsushima, Warhammer 40,000: Space Marine II, Marvel's Spider-Man 2, The Last of US Part II Remastered.
Battlefield 6 шла с пресетом Overkill, DLSS 4/FSR 4 Quality. Средняя частота кадров составляла в игре 111 к/с (5070) и 115 к/с (9070).
Borderlands 4 запускалась с графикой Very High, DLSS 4/FSR 4 Quality. Средний FPS в ней равнялся 71 к/с (5070) и 80 к/с (9070).
Игра Cyberpunk 2077 тестировалась с ультра-пресетом, RT Ultra, DLSS 4/FSR 4 Quality. Средняя производительность была в ней на уровне 63 к/с (5070) и 60 к/с (9070).
Со всеми замерами вы можете ознакомиться на видео ниже.
Вывод
В целом RX 9070 оказалась на 4% быстрее RTX 5070 в 1440р с DLSS 4/FSR 4.