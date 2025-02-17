RTX 5080 сравнили с RTX 3090 Ti в играх в 4K

God of War шла с максимальными настройками графики. Средняя производительность здесь составляла 131 к/с (RTX 5080) и 92 к/с (RTX 3090 Ti).

Игра Witcher 3 NextGen тестировалась с пресетом Max, TAAU, RT Ultra, Hairworks Off. В среднем в ней удалось получить 44 к/с (5080) и 31 к/с (3090 Ti). С графикой Max, RT Ultra, DLSS Quality + Frame Generation средняя частота кадров составляла 109 к/с и 48 к/с соответственно, с Ray Tracing Off, TAAU — 78 к/с и 54 к/с соответственно.

Red Dead Redemption 2 запускалась с максимальной графикой и TAA. Средний FPS равнялся здесь 91 к/с (5080) и 65 к/с (3090 Ti).

В игре Indiana Jones and the Great Circle с максимальным пресетом и текстурами, RT/PT Off, Native средняя производительность находилась на уровне 92 к/с (5080) и 67 к/с (3090 Ti). С Path Tracing, DLSS Quality + Frame Generation показатели составляли 38 к/с и 21 к/с соответственно.

Resident Evil 4 тестировалась с максимальной графикой и RT. Средняя частота кадров здесь равнялась 104 к/с (5080) и 70 к/с (3090 Ti).