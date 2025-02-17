RTX 5080 сравнили с RTX 3090 Ti в играх в 4K

RTX 5080 сравнили с RTX 3090 Ti в играх в 4KОднозначно лучше покупать 5080
God of War шла с максимальными настройками графики. Средняя производительность здесь составляла 131 к/с (RTX 5080) и 92 к/с (RTX 3090 Ti).
Игра Witcher 3 NextGen тестировалась с пресетом Max, TAAU, RT Ultra, Hairworks Off. В среднем в ней удалось получить 44 к/с (5080) и 31 к/с (3090 Ti). С графикой Max, RT Ultra, DLSS Quality + Frame Generation средняя частота кадров составляла 109 к/с и 48 к/с соответственно, с Ray Tracing Off, TAAU — 78 к/с и 54 к/с соответственно.
Red Dead Redemption 2 запускалась с максимальной графикой и TAA. Средний FPS равнялся здесь 91 к/с (5080) и 65 к/с (3090 Ti).
В игре Indiana Jones and the Great Circle с максимальным пресетом и текстурами, RT/PT Off, Native средняя производительность находилась на уровне 92 к/с (5080) и 67 к/с (3090 Ti). С Path Tracing, DLSS Quality + Frame Generation показатели составляли 38 к/с и 21 к/с соответственно.
Resident Evil 4 тестировалась с максимальной графикой и RT. Средняя частота кадров здесь равнялась 104 к/с (5080) и 70 к/с (3090 Ti).
DOOM Eternal запускалась с RT On, настройками Ultra Nightmare. В среднем в этой игре производительность составляла 217 к/с (5080) и 169 к/с (3090 Ti).
Cyberpunk 2077 шла с RT Ultra Preset, Native. Средняя частота кадров при этих параметрах равнялась 35 к/с (5080) и 22 к/с (3090 Ti). С DLSS Quality + Multi Frame Generation 4x удалось получить 191 к/с и 41 к/с соответственно.
Hogwarts Legacy тестировалась с максимальными настройками графики, TAA High, RT On. В среднем здесь FPS находился в районе 40 к/с (5080) и 31 к/с (3090 Ti). При DLSS Quality + Multi Frame Generation 4x — на уровне 146 к/с (5080) и 26 к/с (3090 Ti).
The Last of Us Part 1 шла с пресетом Ultra, Native. Средняя частота кадров здесь составляла 72 к/с и 58 к/с с 5080 и 3090 Ti соответственно.
В игре Senua’s Saga: Hellblade II с высоким пресетом удалось в среднем получить 40 к/с (5080) и 28 к/с (3090 Ti), с DLSS Quality + Multi Frame Generation 4x — 215 к/с и 50 к/с соответственно.
Вывод
В среднем видеокарта RTX 5080 превосходила 3090 Ti в играх на 87% (103 к/с и 55 к/с соответственно).
Тестовый стенд:
- видеокарта RTX 5080/RTX 3090 Ti;
- процессор Ryzen 7 5800X3D;
- система охлаждения Corsair Hydro 115i RGB Platinum;
- оперативная память CORSAIR VENGEANCE RGB PRO 32GB (4×8 ГБ) DDR4 3600 (PC4−28 800) C18;
- матплата MSI Gaming Edge AM4 AMD X570 ATX DDR4;
- блок питания Corsair RM850×80 PLUS Gold;
- операционная система Windows 10 64 bit.