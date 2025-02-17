Компьютеры
Опубликовано 17 февраля 2025, 07:30
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RTX 5080 сравнили с RTX 3090 Ti в играх в 4K

Однозначно лучше покупать 5080
Эксперт YouTube-канала Jansn Benchmarks рассказал, как себя в современных играх ведут видеокарты RTX 3090 Ti и RTX 5080.
RTX 5080 сравнили с RTX 3090 Ti в играх в 4K
© Jansn Benchmarks

God of War шла с максимальными настройками графики. Средняя производительность здесь составляла 131 к/с (RTX 5080) и 92 к/с (RTX 3090 Ti).

Игра Witcher 3 NextGen тестировалась с пресетом Max, TAAU, RT Ultra, Hairworks Off. В среднем в ней удалось получить 44 к/с (5080) и 31 к/с (3090 Ti). С графикой Max, RT Ultra, DLSS Quality + Frame Generation средняя частота кадров составляла 109 к/с и 48 к/с соответственно, с Ray Tracing Off, TAAU — 78 к/с и 54 к/с соответственно.

Red Dead Redemption 2 запускалась с максимальной графикой и TAA. Средний FPS равнялся здесь 91 к/с (5080) и 65 к/с (3090 Ti).

В игре Indiana Jones and the Great Circle с максимальным пресетом и текстурами, RT/PT Off, Native средняя производительность находилась на уровне 92 к/с (5080) и 67 к/с (3090 Ti). С Path Tracing, DLSS Quality + Frame Generation показатели составляли 38 к/с и 21 к/с соответственно.

Resident Evil 4 тестировалась с максимальной графикой и RT. Средняя частота кадров здесь равнялась 104 к/с (5080) и 70 к/с (3090 Ti).

RTX 5080 сравнили с RTX 3090 Ti в играх в 4K
© Jansn Benchmarks

DOOM Eternal запускалась с RT On, настройками Ultra Nightmare. В среднем в этой игре производительность составляла 217 к/с (5080) и 169 к/с (3090 Ti).

Cyberpunk 2077 шла с RT Ultra Preset, Native. Средняя частота кадров при этих параметрах равнялась 35 к/с (5080) и 22 к/с (3090 Ti). С DLSS Quality + Multi Frame Generation 4x удалось получить 191 к/с и 41 к/с соответственно.

Hogwarts Legacy тестировалась с максимальными настройками графики, TAA High, RT On. В среднем здесь FPS находился в районе 40 к/с (5080) и 31 к/с (3090 Ti). При DLSS Quality + Multi Frame Generation 4x — на уровне 146 к/с (5080) и 26 к/с (3090 Ti).

The Last of Us Part 1 шла с пресетом Ultra, Native. Средняя частота кадров здесь составляла 72 к/с и 58 к/с с 5080 и 3090 Ti соответственно.

В игре Senua’s Saga: Hellblade II с высоким пресетом удалось в среднем получить 40 к/с (5080) и 28 к/с (3090 Ti), с DLSS Quality + Multi Frame Generation 4x — 215 к/с и 50 к/с соответственно.

Вывод

В среднем видеокарта RTX 5080 превосходила 3090 Ti в играх на 87% (103 к/с и 55 к/с соответственно).

Тестовый стенд:

  • видеокарта RTX 5080/RTX 3090 Ti;
  • процессор Ryzen 7 5800X3D;
  • система охлаждения Corsair Hydro 115i RGB Platinum;
  • оперативная память CORSAIR VENGEANCE RGB PRO 32GB (4×8 ГБ) DDR4 3600 (PC4−28 800) C18;
  • матплата MSI Gaming Edge AM4 AMD X570 ATX DDR4;
  • блок питания Corsair RM850×80 PLUS Gold;
  • операционная система Windows 10 64 bit.