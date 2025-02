RTX 5080 сравнили с RTX 3090 Ti в играх в 4K

DOOM Eternal запускалась с RT On, настройками Ultra Nightmare. В среднем в этой игре производительность составляла 217 к/с (5080) и 169 к/с (3090 Ti).

Cyberpunk 2077 шла с RT Ultra Preset, Native. Средняя частота кадров при этих параметрах равнялась 35 к/с (5080) и 22 к/с (3090 Ti). С DLSS Quality + Multi Frame Generation 4x удалось получить 191 к/с и 41 к/с соответственно.

Hogwarts Legacy тестировалась с максимальными настройками графики, TAA High, RT On. В среднем здесь FPS находился в районе 40 к/с (5080) и 31 к/с (3090 Ti). При DLSS Quality + Multi Frame Generation 4x — на уровне 146 к/с (5080) и 26 к/с (3090 Ti).

The Last of Us Part 1 шла с пресетом Ultra, Native. Средняя частота кадров здесь составляла 72 к/с и 58 к/с с 5080 и 3090 Ti соответственно.

В игре Senua’s Saga: Hellblade II с высоким пресетом удалось в среднем получить 40 к/с (5080) и 28 к/с (3090 Ti), с DLSS Quality + Multi Frame Generation 4x — 215 к/с и 50 к/с соответственно.

Вывод

В среднем видеокарта RTX 5080 превосходила 3090 Ti в играх на 87% (103 к/с и 55 к/с соответственно).

Тестовый стенд: